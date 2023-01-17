星宇航空A350上線！1／20起執飛「亞洲3航點」　各艙等亮點一次看

▲星宇航空A350即將上線。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空的A350歷經將近三個月的驗證程序，預計將在本月20日上線執飛，初期將飛航亞洲區短程航線，提供三艙等服務，包括經濟艙、豪華經濟艙、商務艙，旅客即日起可至官網查詢航班及訂位購票。

星宇航空A350首波期間限定飛航短程航點之部分航班，澳門JX201/202（2/1-2/28）JX205/JX206（1/20-5/31)、曼谷JX741/JX742（1/20-2/28）JX745/JX746（1/20-3/25）、東京JX800/JX801（3/1-5/31），洛杉磯航線則將於4月底盛大開航。

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▲▼星宇航空A350初期開放三艙等，各艙等設計均有特別巧思。（圖／星宇航空）

星宇航空A350配置個人拉門空間的頭等艙及商務艙機型，共有四艙等，4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，共306個座位，為Airbus亞太區首架進化版A350，客艙增加4吋寬度。

機艙內裝設計則再度由 BMW Designworks 操刀，除延續「Home in the air」舒適如家的雅緻質感，更新增多處巧思設計，星宇航空獨家打造的情境燈光，為在節慶時序間搭機的旅客增添過節氛圍。農曆春節以白光及橘光營造溫暖又優雅的過年喜氣。

▲▼星宇航空A350將上線，旅客即日起可至官網查詢航班及訂位購票。（圖／星宇航空）

星宇航空A350為全球首架設置動態迎賓飾板，以優雅的微暈燈光，展現樹葉緩緩萌芽到茂盛，商務艙後方牆面也設置動態飾板，模擬擺放著雅緻瓷器的家中，呼應「Home in the Air」主題。

頭等艙每個座艙配有60吋全閉式拉門、專屬置物櫃及衣物櫃、Mini Bar及無線充電盤。座椅具備Zero G體感模式，模擬人體最能放鬆的零重力姿態，並設置腰部三段式氣壓按摩。不過頭等艙目前暫不銷售，將於洛杉磯航線開賣後開放預訂。

商務艙座艙配有48.5吋全閉式拉門、專屬置物櫃及無線充電盤，並且同樣可以享受全平躺、Zero G及腰部三段式氣壓按摩。另A350全機配備4K高解析畫質螢幕，頭等艙螢幕尺寸32吋、商務艙24吋，並且能連接個人藍芽無線裝置，讓旅客能選擇使用自己最習慣的耳機設備。