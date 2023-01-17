　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇航空A350上線！1／20起執飛「亞洲3航點」　各艙等亮點一次看

▲▼星宇航空A350。（圖／星宇航空）

▲星宇航空A350即將上線。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空的A350歷經將近三個月的驗證程序，預計將在本月20日上線執飛，初期將飛航亞洲區短程航線，提供三艙等服務，包括經濟艙、豪華經濟艙、商務艙，旅客即日起可至官網查詢航班及訂位購票。

星宇航空A350首波期間限定飛航短程航點之部分航班，澳門JX201/202（2/1-2/28）JX205/JX206（1/20-5/31)、曼谷JX741/JX742（1/20-2/28）JX745/JX746（1/20-3/25）、東京JX800/JX801（3/1-5/31），洛杉磯航線則將於4月底盛大開航。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼星宇航空A350。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空A350。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空A350初期開放三艙等，各艙等設計均有特別巧思。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空A350。（圖／星宇航空）

星宇航空A350配置個人拉門空間的頭等艙及商務艙機型，共有四艙等，4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，共306個座位，為Airbus亞太區首架進化版A350，客艙增加4吋寬度。

機艙內裝設計則再度由 BMW Designworks 操刀，除延續「Home in the air」舒適如家的雅緻質感，更新增多處巧思設計，星宇航空獨家打造的情境燈光，為在節慶時序間搭機的旅客增添過節氛圍。農曆春節以白光及橘光營造溫暖又優雅的過年喜氣。

▲▼星宇航空A350。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空A350將上線，旅客即日起可至官網查詢航班及訂位購票。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空A350。（圖／星宇航空）

星宇航空A350為全球首架設置動態迎賓飾板，以優雅的微暈燈光，展現樹葉緩緩萌芽到茂盛，商務艙後方牆面也設置動態飾板，模擬擺放著雅緻瓷器的家中，呼應「Home in the Air」主題。

頭等艙每個座艙配有60吋全閉式拉門、專屬置物櫃及衣物櫃、Mini Bar及無線充電盤。座椅具備Zero G體感模式，模擬人體最能放鬆的零重力姿態，並設置腰部三段式氣壓按摩。不過頭等艙目前暫不銷售，將於洛杉磯航線開賣後開放預訂。

商務艙座艙配有48.5吋全閉式拉門、專屬置物櫃及無線充電盤，並且同樣可以享受全平躺、Zero G及腰部三段式氣壓按摩。另A350全機配備4K高解析畫質螢幕，頭等艙螢幕尺寸32吋、商務艙24吋，並且能連接個人藍芽無線裝置，讓旅客能選擇使用自己最習慣的耳機設備。

ET快訊
怎麼有血？學妹借宿學長家　睡夢中遭性侵4次
桃猿公布石垣島25人！　經典賽2成員入列
不只領6000元！全台10縣市砸錢加碼　這地方每人領1萬32
「台灣2景點」登Google熱搜全球前10名！　打敗羅浮宮
張穎穎不忍了！　情變汪小菲「你知道內幕？」開罵：滾
快訊／新莊2公車追撞！　3乘客「斷牙+破頭」急送醫
賓士「掀引擎蓋」停車被看光！網笑給你看正AMG　內行曝用意
台中三井LaLaport人潮影像曝　美食區座位全滿！櫃位結帳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

留才津貼2千被排除！台鐵營運人員一封信　揭「低薪難養活自己」

「台灣2景點」登Google熱搜全球前10名！ 「想去哪Top2」一看驚呆

收涎餅「比寶寶還大」…孩子直接嚇哭！網笑：這祝福真有份量

埔霧+合歡山公路春節連假恐塞爆　警籲用路人配合疏導措施

台中三井LaLaport人潮影像曝　美食區890座位全滿...櫃位結帳塞爆

機車考照！今年4月首推實際道路訓練3小時　「駕訓費用出爐」

網熱議5大年節煩惱！對付親戚問候攻勢　大推一招最有用

淡水春遊全新打卡點！海關碼頭「巨兔破關」130公分裝置藝術亮相

星宇航空A350上線！1／20起執飛「亞洲3航點」　各艙等亮點一次看

五星飯店出招！財神爺發紅包帶房客走春　買福袋抽價值2萬↑套房

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

歐告6年存好多錢變「好野狗」　見媽想偷拿秒制止：這我的！

留才津貼2千被排除！台鐵營運人員一封信　揭「低薪難養活自己」

「台灣2景點」登Google熱搜全球前10名！ 「想去哪Top2」一看驚呆

收涎餅「比寶寶還大」…孩子直接嚇哭！網笑：這祝福真有份量

埔霧+合歡山公路春節連假恐塞爆　警籲用路人配合疏導措施

台中三井LaLaport人潮影像曝　美食區890座位全滿...櫃位結帳塞爆

機車考照！今年4月首推實際道路訓練3小時　「駕訓費用出爐」

網熱議5大年節煩惱！對付親戚問候攻勢　大推一招最有用

淡水春遊全新打卡點！海關碼頭「巨兔破關」130公分裝置藝術亮相

星宇航空A350上線！1／20起執飛「亞洲3航點」　各艙等亮點一次看

五星飯店出招！財神爺發紅包帶房客走春　買福袋抽價值2萬↑套房

住戶求助「怎組優良管委會？」釣過來人6經驗談　曝最佳委員數

快訊／台股虎年跌15%　每位股民帳面虧損67萬

蹦出「姪子」借頭期款！金門婦衝郵局匯50萬　行員急擋保老本

等太久！髮廊座椅長出「厭世黑臉」　瞇瞇眼質問：輪到我了沒？

經典賽／對澳洲當作對台灣　韓國監督有對策

桃園「黑人家族」老大郭信一公祭　上百警力荷槍實彈防滋事

飛南韓整形「整到丟命」！麻醉中心臟驟停　20多歲陸女魂斷異鄉

桃猿公布石垣島26人！古久保、陳瑞振帶隊　經典賽2成員入列

雷厲風行！6千現金何時領？　管碧玲要求最速模式：228發絕對做得到

宋慧喬遭甩巴掌「未播花絮曝光」！　《黑暗榮耀》林智妍1舉動超反差

腳麻啦！躲雨被店貓寵幸　跳暖男腿上踏踏完還睡翻

生活熱門新聞

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

學測考前20分鐘接到噩耗爆哭！監考人員1舉動超暖

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

這生肖「犯五鬼」！　今年財運前3名出爐

台積電員工揭「內部3風氣」　讓她深感痛苦

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

高三生學測沒錢吃飯！作家秒匯10萬元

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光　衰運纏你一整年

《木曜4》工讀生被射傷　現場畫面曝

第一次秒射！女友狂笑對閨蜜喊這句　他：好自卑

三井LaLaPort內部搶先曝光！試營運倒數計時

更多熱門

相關新聞

星宇航空預定4月下旬飛洛杉磯　A350本周五起先飛澳門與曼谷

星宇航空預定4月下旬飛洛杉磯　A350本周五起先飛澳門與曼谷

星宇航空籌備已有的洛杉磯航線，預計4月下旬開航，趕上暑假最大旺季。目前已經交機的兩架A350-900長程線客機，將自本月20日起先派飛澳門與曼谷，明(17)開賣相關航班機票，讓粉絲在春節假期就能搶搭到全新客機。

北海道星野OMO飯店開箱

北海道星野OMO飯店開箱

星宇航空接恐嚇電話　事件始末曝

星宇航空接恐嚇電話　事件始末曝

星宇喜迎新機！張國煒親駕返台

星宇喜迎新機！張國煒親駕返台

星宇、7-11聯名美食明開賣！買再抽機票

星宇、7-11聯名美食明開賣！買再抽機票

關鍵字：

星宇航空

讀者迴響

熱門新聞

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

9秒淫片外流　女網紅回應了

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

宋逸民記者會後首現身！「陳維齡臉上表情又變了」

汪小菲求婚「生好多孩子」！張穎穎心死分手：聽你媽媽話吧

苗栗通霄3胞胎2互毆　老大喪命

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

領完年終！回公司又見「快撐爆的紅包」

諾羅警報！腹瀉群聚爆64起　醫示警病毒3恐怖特性

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面