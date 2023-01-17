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小黨互尬？台灣基進酸時代力量　「偶像團體最後會裂解」

▲▼台灣基進黨主席交接典禮1/17舉行，新舊任主席王興煥、陳奕齊在台灣獨立建國聯盟主席陳南天的監交下，完成了交接典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳奕齊今天卸任台灣基進黨主席職務。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進黨主席陳奕齊17日宣布卸下6年多黨職，由秘書長王興煥接掌黨務。陳奕齊受訪時大酸時代力量說，偶像團體最後會裂解，通常都是因為偶像單飛，因為偶像的組合並不是來自理念的結合，而台灣基進是政黨價值直營的政治格局，或許會比較慢，可是走的比較扎實。

台灣基進今天上午於台北市長官邸舉行台灣基進黨主席交接典禮，媒體會後聯訪時關注，陳奕齊致詞時提到「台灣基進不需要政治偶像」等語，是否是在針對前立委陳柏惟？陳奕齊否認說，沒有，基進過去有個口號是「理念才是你的偶像」，要把這個理念普及到大眾和年輕世代，他說「偶像單飛」是在講友黨（指時代力量），當時有人詢問自己，為什麼不要採取類似作法，不過，基進是比較政黨價值直營的作法，友黨是「偶像明星組合」的作法，很快就竄起，但後來黨內有很多質疑。

▲▼台灣基進黨主席交接典禮1/17舉行，新舊任主席王興煥、陳奕齊在台灣獨立建國聯盟主席陳南天的監交下，完成了交接典禮。（圖／記者湯興漢攝）

媒體追問，民進黨內有許多政治偶像，現在敗選後檢討台北市議員王世堅和立委高嘉瑜，是否有檢討到重點？陳奕齊表示，政黨自己內部的事情他不知道，他也很少關注王世堅和高嘉瑜，原因是他相信，民進黨對台灣民主及政治的想像，可能也會侷限了基進對民主和政治的想像，必須站在台灣大局的思考下，思考台灣民主及政治的可能性，台灣的未來不只有一個版本，不該被民進黨所侷限。

對於此次九合一選舉本土政黨大敗，陳奕齊分享，他是有一些觀察，大家回想一下，歷史總是不斷重複，第一次出現是悲劇，第二次出現是鬧劇，2016年本土政黨可以全面執政，是為了回應2014年的中國焦慮，可是蠻可惜的是，中國滲透導致了2018年，2019年剛好有香港反送中，才有2020年的本土817萬票大勝，這樣大勝是可貴的，卻是建立在亡國感的基礎，後來雖然發生疫情，但這次大敗是因為沒有如實解決台灣多數人民內心亡國感的焦慮，如果有回應的話，選民相對而言會對提到中共威脅比較有感，而不會像現在覺得講爛掉了、比較無感。

陳奕齊說，在社群媒體的年代裡面，很多東西都變消費的，例如談到中國威脅覺得「老掉牙了」，可是現實還是存在，因此，他要告訴台灣人民：新聞議題、政治議題不該是跟風，應該一段時間、一段時間逐步解決，請給解決政治問題一些耐心，跟一些等待，還是蠻多檯面上的政治人物有心要解決，可是要多點信心給他們。

▲▼台灣基進黨主席交接典禮1/17舉行，新舊任主席王興煥、陳奕齊在台灣獨立建國聯盟主席陳南天的監交下，完成了交接典禮。（圖／記者湯興漢攝）

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