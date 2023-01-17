萬瓶假酒流入市面！仿金酒商標「酒精摻香精」百貨也有賣　5人被逮

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣警局於本月9日破獲一起假酒案。有中南部酒商冒用金酒商標，自製酒精添加香料，調製風味近似真酒的威士忌及高粱酒，以極低價格在全台連鎖知名百貨陳列，疑似有萬瓶假酒流入市面，警方接獲情資後擴大偵辦，直搗工廠查扣雙龍標籤19220張、威士忌酒基2130公升等贓物，以「食品安全衛生管理法」、「商標法」及「詐欺」等罪嫌，將何姓犯嫌等5人移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。



▲金門警方破獲假酒案。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣警局於去年10月中旬接獲情資，指稱中南部地區疑有酒商販售侵害金酒公司商標之酒品，調查發現產製高粱酒的珍○○食品股份有限公司，除侵害金酒公司註冊商標外，酒品還以極低價格於各知名百貨連鎖業者陳列、販售(經查全台共計約100處)，研判係劣質酒品，恐危害民眾健康，本局獲悉後隨即擴大蒐證，再報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組經數月蒐證埋伏監控，利用大數據資料庫調閱數千筆資料分析比對，等時機成熟後，會同金門縣政府財政處、金門酒廠實業股份有限公司等單位，直搗工廠處所。該工廠利用合法公司做為掩護，實際從事製作劣酒等不法行為，現場並查扣犯案用酒基及等贓證物，包含雙龍標籤19220張、威士忌成品842瓶、威士忌酒基11桶共2130公升等贓證物。

警方調查，該公司涉嫌以自製食用酒精添加香料，調製風味近似真酒的威士忌及高粱酒，裝瓶後黏貼虛偽品質標記出售，產製劣質高粱酒及威士忌牟利，疑似傾銷萬瓶流入市面，嚴重戕害國人健康安全，相關數量正持續清查擴大調查中；警詢後以「食品安全衛生管理法」、「商標法」及「詐欺」等罪嫌，移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。