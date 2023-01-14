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金門10歲童負氣離家！失蹤一整夜　熱心警在學校找到了

▲金門10歲男童負氣離家 熱心員警助其找到家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門10歲男童負氣離家 熱心員警助其找到家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門一名就讀國小5年級的10歲男童，因貪玩手機遭母親責罵，竟在昨（13）日20時負氣離家出走，由於當天雨霧濛濛加上天色已暗，讓家屬慌張報警。金湖分局金湖派出所獲報後，發動所屬警網擴大協尋，經一夜搜索，熱心員警在今(14)日上午7時50分，於男童的學校內找到男童，並通知家屬到派出所領回。

▲▼金門10歲少年負氣離家 熱心員警助其找到家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

縣警局金湖分局金湖派出所昨日深夜獲報，指稱有孩童離家出走，警方考量失蹤男童年紀尚輕且獨自離家，除身著單薄衣物外，亦未攜帶通訊設備及金錢，相信男童家人肯定憂心忡忡，因此秉持「同理心」與「為民服務」的熱忱，發動所屬警網擴大協尋。

警方針對地區超商、廟宇、空屋及防空洞進行全面搜尋，更深夜在鄰近村里間走街串巷地毯式的搜尋，經過一夜搜索，金湖派出所副所長簡鴻源及警員洪銘濠等人心想男童深夜無處可去，且相關可能藏匿、容留處所均已訪查未果，於是前往男童最為熟悉的學校搜尋，終於在今日上午找到失蹤的男童，並通知男童的父親到派出所領回，讓家屬懸著的一顆心，總算放了下來。

金湖分局長曾冠螢表示，員警熱心協助民眾團圓的服務精神，展現警察溫馨助人的正面形象，並呼籲民眾若與親友發生摩擦時，不妨靜下心來沉澱心情，也可請求相關單位協助避免肢體衝突；另加強失蹤人口的協尋，是本年度春安工作的重點，期望每一位同仁都能秉持著同理心，與關懷民眾的熱忱，把每個警察工作的角色與任務做好，為民服務是善舉也是積福德，落實失蹤人口協尋工作，讓失蹤在外的遊子們都能夠安全返家歡度年節，充分展現出警察「為民服務」溫馨、關懷與熱忱。

▲▼金門10歲少年負氣離家 熱心員警助其找到家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

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