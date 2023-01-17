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義大利黑手黨老大逃亡30年　故鄉西西里就醫被逮

文／中央社羅馬16日綜合外電報導

義大利掃黑警察今天逮捕西西里黑手黨首腦人物德納羅（Matteo Messina Denaro），結束對這位義大利頭號通緝犯長達30年的追捕。

現年60歲的德納羅是黑道槍手，據傳他曾吹噓自己的被害人可以「填滿一座墓園」。他是西西里黑幫柯沙諾斯特拉（Cosa Nostra）的主要人物，好萊塢系列電影「教父」（The Godfather）正是以這個黑幫為背景。

法新社報導，義大利警察特別行動指揮官安吉羅桑托（Pasquale Angelosanto）在警方發布的聲明中說，德納羅這名黑幫分子是在「巴勒摩（Palermo）的一家醫療機構內被捕，他去那裡接受治療」。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，德納羅已經在這家診所治療一年，他用假名定期接受大腸癌治療，並且沒有拒捕。

英國艾塞克斯大學（University of Essex）犯罪學專家塞吉（Anna Sergi）表示，德納羅是「尚存的最後一位、最頑強的一位及『最純粹的』西西里黑手黨成員」。

「他代表柯沙諾斯特拉傳統強大勢力的本質。有關他逃亡時期的各種傳說，是義大利黑手黨神話得以延續的原因之一。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，德納羅是「最重要的」黑手黨老大，他在家鄉西西里被捕，是義大利打擊組織犯罪戰爭的「一大勝利」。

▲義大利頭號通緝犯、西西里島黑手黨頭目德納羅（Matteo Messina Denaro）。（圖／達志影像／美聯社）.

▲義大利頭號通緝犯、西西里島黑手黨頭目德納羅落網。（圖／達志影像／美聯社）

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