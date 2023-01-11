　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太平洋燈會1／14盛大登場！3大燈區同時亮相　888份排隊禮大方送

▲太平洋燈會在全新完工的太平洋公園南濱段舉辦，也是該公園改建完成後所舉辦的第一個大型觀光活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

太平洋燈會在全新完工的太平洋公園南濱段舉辦，也是該公園改建完成後所舉辦的第一個大型觀光活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新春兔年將至，花蓮最有年味的「2023花蓮太平洋燈會」活動，將於1月14日至2月13日(除夕休)於太平洋公園南濱段盛大登場，有全台最盛大多元的科技藝術主燈秀、最具花蓮在地特色的創作燈區、企業燈區，以及華麗璀璨的新年玉兔燈飾點綴整個活動會場，縣長徐榛蔚更誠摯邀請全國鄉親一同來花蓮旅遊，看燈會、迎新年！

徐榛蔚指出，今年燈會再度邀請「設計教父」陳俊良擔任藝術總監，加入花蓮子弟豪華朗機工共同創辦人林昆穎擔任藝術顧問，以及同為花蓮子弟的音樂製作人謝宗翰編創主燈秀音樂，並結合「印象西湖」、「印象劉三姐」等大型山水實景秀的製作團隊藝非特企業有限公司，共同打造全台最盛大多元的科技藝術主燈「鏡花水月」，以宇宙圓滿月亮共構造型為主結構，搭配中央巨型LED屏幕，並結合水舞、燈光等特效，展現月兔千變萬化的姿態；主燈搭建在配合「洄瀾灣流水環境改善計畫」全新完工的太平洋公園南濱段，也是該公園改建完成後所舉辦的第一個大型觀光活動；主燈在活動結束後也將持續留置現地展演，結合周邊全國最大的「特優環保夜市」東大門夜市，以及位於日出大道及緊鄰太平洋海岸的兩處全新共融公園，還有金三角商圈與日出大道，成為融合食宿遊購的本縣最大觀光廊帶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲太平洋燈會在全新完工的太平洋公園南濱段舉辦，也是該公園改建完成後所舉辦的第一個大型觀光活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼華麗璀璨的新年玉兔燈飾點綴整個活動會場。

除了全台最具特色的主燈，還有陳俊良老師設計，以禮物盒為造型的「玉兔雙喜」兔年燈飾，象徵花蓮送給台灣最美好的禮物，喜愛拍照打卡的朋友千萬不能錯過！活動現場也打造3大燈區：「八方結綵區」由東華大學藝設系學生創作，並經陳俊良指導製作的八座玉兔燈飾，呈現玉兔多種可愛樣貌；「團燈錦簇區」匯集花蓮東華附小、鑄強國小、中原國小、明禮國小4所學校學生所繪製共600顆燈籠打造而成的燈籠牆，每顆燈籠都是獨一無二的，充分展現花蓮孩子們的創意與新意；此外也邀請花蓮觀光產業，包括遠雄遊憩休閒事業、遠東百貨、立川漁場、德利豆乾、阿美麻糬、豐興餅舖、花蓮縣餅等7家業者設置代表企業及花蓮意象的「企業燈區」，共同點綴燈會現場，向全世界展現花蓮的美好。

太平洋燈會將於1月14日盛大開幕，現場將發放888份排隊好禮給參與民眾，當日下午6點開放民眾排隊，6點30分開始發放，從晚間7點起開始一連串精彩的表演節目，有入選2022花蓮夏戀嘉年華演唱會「夏戀之星」的光芒樂團、紅面鴨偶裝勁歌熱舞，以及三立芳幼兒園小朋友們帶來活潑可愛的演出。縣長徐榛蔚表示，開幕當晚有主燈點燈儀式，還有長約150秒的煙火開幕限定星空秀，歡迎全國鄉親到場一起迎接癸卯兔年的到來，願癸卯年玉美似花、兔喜雙連！

▲太平洋燈會在全新完工的太平洋公園南濱段舉辦，也是該公園改建完成後所舉辦的第一個大型觀光活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為維護參觀遊客安全，活動期間會場將實施相關人車管制，太平洋公園北側入口僅供甲、乙類遊覽車進出、南側入口封閉並設置圍籬，管制各種車輛通行，整個活動場域皆禁止機車通行，所有參觀民眾須由和平路大門入口及太平洋公園北側入口進入。搭乘大眾運輸工具的旅客，可於花蓮轉運站搭乘花蓮客運、統聯客運308線、首都客運/臺北客運307線並於「東大門夜市」站下車、太魯閣客運301線於「南濱公園」站下車，再步行至活動會場，請旅客多加搭乘利用。

更多活動內容請詳：
太平洋燈會活動官網 https://www.hualien-lantern.com.tw
花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

ET快訊
宋逸民怒揭小甜甜6大罪狀！　「最氣她做1事」才給懲罰
國安基金砸逾350億　暴買台積電7.8萬張
混血女大生驚醒見裸男　驗DNA更崩潰...好友先撿屍
快訊／蔡英文、蘇貞昌今早會晤　內容曝光
8歲女童腦癌轉移無法進食　阿嬤抱著淚崩！她虛弱安撫：不要哭
快訊／12:42規模4.8地震！　中南部有感
快訊／宋逸民握「3簡訊2錄音」：小甜甜同意就公開
快訊／宋逸民不忍了！還原「白家綺夫婦警局外堵小甜甜」真相
許瑋甯「脫到剩內衣」！　薄紗內褲13萬人看光
【即時民調 】北市公車站美化調查

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小郵差告贏討「消失退休金」　中華郵政提上訴！暫不一體適用

補習費也要漲了！　家長嘆「安親班每學期貴5000元」

12星座這「3種表現」　代表他「心裡沒有你」

快訊／12:42台東近海規模4.8地震　最大震度4級

高雄人嗨了！夢時代影城1／14開幕　首三日電影票只要100元

郭昭巖蔣萬安寒冬送暖　春節啟動吉食平安春節關懷計畫

肝癌患者福音　中榮「玻璃釔90微球治療」提高存活率

申請不換發「又收到CUBE卡」　好市多會員狂+1！不理它恐噴1800元

流水席之亂鬧到退婚！　「3月新娘」喊話男主角：來我婚禮挑新老婆

太平洋燈會1／14盛大登場！3大燈區同時亮相　888份排隊禮大方送

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

小郵差告贏討「消失退休金」　中華郵政提上訴！暫不一體適用

補習費也要漲了！　家長嘆「安親班每學期貴5000元」

12星座這「3種表現」　代表他「心裡沒有你」

快訊／12:42台東近海規模4.8地震　最大震度4級

高雄人嗨了！夢時代影城1／14開幕　首三日電影票只要100元

郭昭巖蔣萬安寒冬送暖　春節啟動吉食平安春節關懷計畫

肝癌患者福音　中榮「玻璃釔90微球治療」提高存活率

申請不換發「又收到CUBE卡」　好市多會員狂+1！不理它恐噴1800元

流水席之亂鬧到退婚！　「3月新娘」喊話男主角：來我婚禮挑新老婆

太平洋燈會1／14盛大登場！3大燈區同時亮相　888份排隊禮大方送

小郵差告贏討「消失退休金」　中華郵政提上訴！暫不一體適用

上海市長龔正：預計今年上海GDP增速5.5%

三方牽手「為愛發光」！歲末關懷獨居老人　送暖19年不中斷

投資虛擬貨幣！男匯200萬賺一筆好過年　警制止挨罵：妨礙我發財

健保個資外洩最新！一人年調閱11萬筆「數量異常」　涉及資料範圍曝

補習費也要漲了！　家長嘆「安親班每學期貴5000元」

結婚要房「是個技術活」　2大招學起來！網紅點名她：是最佳典範

女醫師中肯解析「流水席之亂」　網激賞：公道又精癖

公司加薪每人220元發信「非常對不起」　網一面倒比讚「良心企業」

「Suzuki全新入門休旅」現身！折合新台幣有望60萬有找　明年開賣

生活熱門新聞

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

「娶台北女CP值超低」　人夫結婚1年狂怨

派克雞排漲到一片95　業者回應了

吳夢夢激凸挨轟影響市容！她霸氣回應了

他破解50嵐「吃錢Bug」　店員笑擊落！

迪化街布商10家倒7家　他卻逆風發13個月年終

老師自辦謝師宴　學生每人出1200

【光電教父捲吸金1】神級正妹業務軟語行銷　賣股手法比《華爾街之狼》更扯

更多熱門

相關新聞

斗六茂谷柑節暨年貨市集登場

斗六茂谷柑節暨年貨市集登場

2023斗六茂谷柑節暨年貨市集，今、明兩天於膨鼠森林公園盛大展開，雲林縣副縣長謝淑亞出席開幕與斗六市長林聖爵、斗六市農會總幹事張喬復等人攜手行銷在地優質農產。除呼應斗六茂谷柑甘甜美味，活動亦正逢斗六兔年燈會展覽期間，邀請全國民眾「燈門拜訪斗六」買茂谷柑、逛年貨、賞花燈。

2023斗六燈會　賞燈+跨年這場一次滿足

2023斗六燈會　賞燈+跨年這場一次滿足

台灣燈會在台北「東區16作品」先曝光

台灣燈會在台北「東區16作品」先曝光

嗨翻跨年夜卡司曝光　舞王羅志祥花蓮獨家獻唱

嗨翻跨年夜卡司曝光　舞王羅志祥花蓮獨家獻唱

關鍵字：

太平洋燈會登場燈區亮相排隊禮大方送

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

《全明星4》殺青爆隊內戀！

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面