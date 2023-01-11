太平洋燈會1／14盛大登場！3大燈區同時亮相　888份排隊禮大方送

▲太平洋燈會在全新完工的太平洋公園南濱段舉辦，也是該公園改建完成後所舉辦的第一個大型觀光活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新春兔年將至，花蓮最有年味的「2023花蓮太平洋燈會」活動，將於1月14日至2月13日(除夕休)於太平洋公園南濱段盛大登場，有全台最盛大多元的科技藝術主燈秀、最具花蓮在地特色的創作燈區、企業燈區，以及華麗璀璨的新年玉兔燈飾點綴整個活動會場，縣長徐榛蔚更誠摯邀請全國鄉親一同來花蓮旅遊，看燈會、迎新年！

徐榛蔚指出，今年燈會再度邀請「設計教父」陳俊良擔任藝術總監，加入花蓮子弟豪華朗機工共同創辦人林昆穎擔任藝術顧問，以及同為花蓮子弟的音樂製作人謝宗翰編創主燈秀音樂，並結合「印象西湖」、「印象劉三姐」等大型山水實景秀的製作團隊藝非特企業有限公司，共同打造全台最盛大多元的科技藝術主燈「鏡花水月」，以宇宙圓滿月亮共構造型為主結構，搭配中央巨型LED屏幕，並結合水舞、燈光等特效，展現月兔千變萬化的姿態；主燈搭建在配合「洄瀾灣流水環境改善計畫」全新完工的太平洋公園南濱段，也是該公園改建完成後所舉辦的第一個大型觀光活動；主燈在活動結束後也將持續留置現地展演，結合周邊全國最大的「特優環保夜市」東大門夜市，以及位於日出大道及緊鄰太平洋海岸的兩處全新共融公園，還有金三角商圈與日出大道，成為融合食宿遊購的本縣最大觀光廊帶。

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▲▼華麗璀璨的新年玉兔燈飾點綴整個活動會場。

除了全台最具特色的主燈，還有陳俊良老師設計，以禮物盒為造型的「玉兔雙喜」兔年燈飾，象徵花蓮送給台灣最美好的禮物，喜愛拍照打卡的朋友千萬不能錯過！活動現場也打造3大燈區：「八方結綵區」由東華大學藝設系學生創作，並經陳俊良指導製作的八座玉兔燈飾，呈現玉兔多種可愛樣貌；「團燈錦簇區」匯集花蓮東華附小、鑄強國小、中原國小、明禮國小4所學校學生所繪製共600顆燈籠打造而成的燈籠牆，每顆燈籠都是獨一無二的，充分展現花蓮孩子們的創意與新意；此外也邀請花蓮觀光產業，包括遠雄遊憩休閒事業、遠東百貨、立川漁場、德利豆乾、阿美麻糬、豐興餅舖、花蓮縣餅等7家業者設置代表企業及花蓮意象的「企業燈區」，共同點綴燈會現場，向全世界展現花蓮的美好。

太平洋燈會將於1月14日盛大開幕，現場將發放888份排隊好禮給參與民眾，當日下午6點開放民眾排隊，6點30分開始發放，從晚間7點起開始一連串精彩的表演節目，有入選2022花蓮夏戀嘉年華演唱會「夏戀之星」的光芒樂團、紅面鴨偶裝勁歌熱舞，以及三立芳幼兒園小朋友們帶來活潑可愛的演出。縣長徐榛蔚表示，開幕當晚有主燈點燈儀式，還有長約150秒的煙火開幕限定星空秀，歡迎全國鄉親到場一起迎接癸卯兔年的到來，願癸卯年玉美似花、兔喜雙連！

為維護參觀遊客安全，活動期間會場將實施相關人車管制，太平洋公園北側入口僅供甲、乙類遊覽車進出、南側入口封閉並設置圍籬，管制各種車輛通行，整個活動場域皆禁止機車通行，所有參觀民眾須由和平路大門入口及太平洋公園北側入口進入。搭乘大眾運輸工具的旅客，可於花蓮轉運站搭乘花蓮客運、統聯客運308線、首都客運/臺北客運307線並於「東大門夜市」站下車、太魯閣客運301線於「南濱公園」站下車，再步行至活動會場，請旅客多加搭乘利用。

更多活動內容請詳：

太平洋燈會活動官網 https://www.hualien-lantern.com.tw

花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/