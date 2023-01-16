▲大溪警分局112年春節連假，交通疏導措施報您知

▲大溪警分局112年春節連假，交通疏導措施。（圖／大溪警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪、復興區平時即是熱門觀光景點，為了讓遊客春遊能交通順暢，大溪警分局特別列出春節期間交通疏導措施，供民眾參考並提供建議替代道路，以利民眾因應，同時春節期間警方也將增派人員加強疏導，呼籲民眾務必配合執勤員警指揮。

大溪警分局16日表示，112年春節連續假期有10天(112年1月20日至1月29日)，該局交通疏導措施如下：

(一)、蓮座山觀音寺管制時間1/22初一至1/29日初八6時至20時：

1.民眾開車行經大溪區瑞安路二段往石門水庫方向前往觀音寺參拜，進入崁津橋前，參拜民眾應行駛外側車道，非參拜民眾車輛行駛內側車道，減少車輛因變換車道影響行進。

2.行至觀音寺入口進入瑞安路2段48巷內後，實施單行管制車輛需依沿線交通指示牌行駛，由內柵路一段60巷駛出，民眾請遵守現場員警指揮。

3.瑞安路二段雙向開放路邊停車，請民眾緊靠路邊依序停放。

(二)、大溪老城區管制時間1/20至1/29日早上9時至20時：

1.普濟路禁止左轉得勝路，老街車流建議路線由普濟路左轉金城路＞右轉康莊路＞左轉接文化路或中華路直行到底＞至信義路右轉往新北市三峽或左轉往桃園方向，以外環道路方式紓解車流。

2.和平老街劃設為行人徒步區，員警會在康莊路、和平街五岔路口實施交通管制；康莊路、得勝口將於10時管制車輛禁止右轉進入得勝路，實施單行道管制。

3.老城區因停車位數量有限，請遊客儘量將車輛停放於月眉停車場及大溪橋頭停車場，再步行至老街，享受漫遊樂趣。

(三)、介壽路、員林路、新興街口管制時間1/20至1/29日每日15時至19時視車流提早或延後）實施圓環單向管制，進出大溪車流沿介壽路、新興街、員林路單向前進。

(四)、武嶺橋西端管制時間1/20至1/29日初五15時(視車流提早或延後）封閉往三元一街方向車道及瑞安路迴轉道。

(五)、復興區台7線下山建議替代道路：

1.往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。

2.往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區接國道3號三鶯交流道。