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職業賭場藏民宅　安南警一舉查獲36人

▲台南市警三分局於14日深夜在安南區義安街民宅內，查獲36名男女以「天九牌」聚賭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局於14日深夜在安南區義安街民宅內，查獲36名男女以「天九牌」聚賭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加強年前治安淨化，台南市警三分局於14日深夜11時50分，在安南區義安街民宅內，查獲36名男女以「天九牌」聚賭，現場查扣抽頭金、賭資共新台幣4萬800元及天九牌、骰子等營賭之相關證物，警方訊後將賭場38歲陳姓負責人及屋主劉男依賭博罪移送法辦、賭客依社維法裁處。

▲台南市警三分局於14日深夜在安南區義安街民宅內，查獲36名男女以「天九牌」聚賭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三分局日前獲報在安南區義安街上有賭場隱藏在民宅內，賭場為掩人耳目，選擇寧靜的住宅區，以避免引起警方注意。三分局接獲相關情資後，惟恐造成治安隱憂，隨即佈線蒐證，1月14日深夜11時50分見時機成熟，三分局及保安警察大隊特殊任務編組警力持搜索票衝入賭場，賭客見員警查緝一時慌了手腳，只得束手就擒。警方現場查扣賭資新台幣2萬5800元、抽頭金1萬5000元、天九牌1副、骰子30顆等營賭之相關證物並帶回36名男女，全案依賭博罪嫌及社會秩序維護法偵辦。

▲台南市警三分局於14日深夜在安南區義安街民宅內，查獲36名男女以「天九牌」聚賭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局表示，年關將近，職業賭場蠢蠢欲動，為躲避警方查緝，常藏於民宅等地方。賭場易衍生幫派、槍械等暴力犯罪，影響社會治安。本分局對於轄內賭場將持續展現取締決心，並落實「清源專案2.0」、「推動社區警政再出發細部執行計畫」，共同為社會治安努力。

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