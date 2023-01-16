「牌競協會」藏德州撲克職業賭場　南警攻堅逮27人

記者林悅／台南報導

台南市西門路一家「牌競協會」表面招攬會員從事撲克牌競活動，實際上是利用德州撲克來從事職業性賭場抽頭營利，市警二分局接獲線報15日晚上持搜索票攻入查緝，當場查獲賭場管理人、工作人員、荷官及賭客共計27人，並查扣賭資、賭具、籌碼、點鈔機、保險箱等證物，全案調查後依涉嫌賭博罪嫌全數送辦。

▲台南市警二分局循線在台南市西門路一家「牌競協會」內破獲德州撲克職業性賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警二分局於日前接獲線報後，經多日探訪發現，發現該賭場經營半年多，係以提供會員牌競活動，並利用社群網站IG及LINE群組，每日公告各類賽事藉以招攬不特定人士參與，實際上卻暗中經營大型德州撲克職業賭場來營利，客人每次最低消費需兌換籌碼新台幣6000元，藉以抽取600元之管理費來抽頭營利。

員警15日夜間埋伏發現賭客陸續進入後，晚上9時許，由偵查隊隊長冷澤泉率員一舉攻入，查緝時發現當場有3桌19名賭客正酣熱對賭中，現場清點查扣現金賭資12萬8900元、籌碼4897萬、點鈔機、保險箱、賭具、監視器等證物，全案將25歲劉姓管理人（新北市人）、游姓等7名工作從業人員及許姓賭客等19人依賭博等罪嫌送辦。

二分局表示，春節將屆，絕不容許有易衍生及破壞社會秩序之職業賭場存在；並將落實「社區警政再出發」工作，廣拓社區友善通報網，積極諮詢查訪社區內暗藏之不法活動，並針對職業賭場等易為幫派倚賴維生之場所，持續運用各項勤務及結合「第三方警政」等積極作為來掃蕩殆盡，確維治安環境，讓市民歡喜安全過好年。