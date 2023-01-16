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【英語TOEIC通】年後轉職必看！4句英文談薪不吃虧

▲▼求職,就業,徵才,找工作,出社會,新鮮人,台大,職場,招聘。（示意圖／ETtoday資料照）

▲ 年後轉職換跑道，談薪資可是一大學問。 （圖／ETtoday資料照）

文／TOEIC Program Taiwan · Chun Shin編輯部

年後轉職潮是轉換跑道好時機，對於求職者來說，進入面試階段後最重要的一環，就是了解公司福利與薪資。若要面試的公司是外商或大企業，英語面試更是無可避免，但要如何用英文談薪資呢？本次從求職轉職情境學習TOEIC測驗，教你如何談到理想待遇，幫助想要換工作的你順利轉職！

談判薪水攻防戰

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許多面試官會詢問求職者上一份薪水以幫助公司核薪，依此做為基準點，再衡量如何決定你的價碼，這也是雙方薪資談判的重要時刻，大多數主管會這樣問：

What did you make in your previous position?
（你前一個職位的薪水是多少？）
也可解釋為How much did you make in your previous job?動詞make在此代表「賺錢」的意思。

有些主管會用更婉轉地方式詢問：
Do you mind me asking you what you made at your previous job, RRR Company?
（介意我問一下你之前在RRR公司的薪水是多少嗎？）

若你現在仍在職，還在騎驢找馬尚有籌碼時，不妨公告自己的薪資，讓對方開出比現在更高的價碼來挖角你，可以簡單地這麼回覆：

My base salary is 60,000 per month plus performance bonus.
（我的底薪是每個月六萬，再加上績效獎金。）

若想用年薪談判，可以這麼說：
Currently, I make 800,000 per year with a minimum of a 2-month year-end bonus.
（目前我年薪八十萬，每年至少有兩個月的年終獎金。）
這樣明確地說出自己目前的薪資，可以讓對方知道若想聘請你，得要開出更高價碼才能成功吸引你跳槽。

但若是你已經離職且非常想得到這份工作，而之前的薪資也沒有期望地高，可以用以下說法來迴避這個隱私問題：

To be honest, I’m not sure if my previous salary is relevant with regard to this position. It was in a different company with different responsibilities.
（老實說，我不確定之前的薪資與這份職務會有關聯。那是在另一間公司的薪資，職務內容也所不同。）

這麼一說，面試官就會與你正面交鋒，直接與你談判期望薪資，他可能會這麼問：
How much are you expecting to make at this job?
（對於這份職務，你的期望薪資是多少？）

What is your salary expectation?
（你的薪資期望是多少？）

你可以用以下說法清楚讓對方了解你的要求與底線：
I’m focusing on a position in the 45K range. That would be a good starting point.
（我的目標是設定在一個月四萬五左右的工作，那會是一個很好的起始點。）

福利工時先探聽

換工作除了要談妥薪水，清楚知道自身福利也很重要，可以先詢問休假（day off）與三節獎金、懷孕配套措施等福利（benefits），來探測這些條件是否符合你的期望。

I would like to know how many days off I can get per year.
（我想知道每年能休多少天。）

Could you tell me more about the benefits package that's being offered for this role?
（可以告訴我更多關於這個職位提供的福利待遇嗎？）

除了以上條件，進入公司前先大致了解一下每週工時（hours of work per week）以及假日是否要加班（work on weekends）也很重要，否則到職後才知道這間企業有加班文化，必定會難以忍受。

Excuse me, I would like to know how many hours of work per week?
（不好意思，我想了解一下一週的工時是多少？）

Typically, do people in this position need to work on weekends?
（一般而言，假日需要工作嗎？）

希望大家看完今天的文章，在未來轉職都能談到一個好薪水！

【TOEIC模擬試題】

1. We will offer you a base salary that will be __________ with the duties and responsibilities that the job demands.
(A) persistent
(B) equalized
(C) commensurate
(D) satisfactory

2. The law firm __________ employees for overtime by paying double for extra hours.
(A) entitles
(B) involves
(C) reassures
(D) compensates
解析：

1. 正解為(C)。題意為「我們將會提供你符合此工作職務與責任要求的底薪。」
(A)持續的，(B)使…相等，(D)使…滿意的。commensurate「與…相符」符合句意，故(C)為正解。

2. 正解為(D)。題意為「此法律事務所以兩倍薪資支付員工的加班時數。」(A)給予權力，(B)使…參與，(C)再三保證。compensates「給予報酬」符合句意，故(D)為正解。

出國懶人包》直飛、直達、紅眼航班 英文怎麼說？

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