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「小三扶正」超唱秋！酸小姑不嫁為分家產　她嗆：等上神桌妳最大

人妻抱怨，現任大嫂是小三扶正，因為太唱秋，所以家裡的人都不喜歡她。（示意圖／Pexels）

▲人妻抱怨，現任大嫂是小三扶正，因為太唱秋，所以今年的年夜飯不跟她一起吃。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

除了婆媳關係，妯娌之間如何相處，也決定了一家人的和諧。一名人妻抱怨，現任大嫂是小三扶正，因為太唱秋，所以家裡的人都不喜歡她，自從有這個女人後，婆家就很吵。

人妻在《匿名2公社》表示，婆家大嫂是小三扶正，而前大嫂個性溫和，婆家人都喜歡她，雖然一家人沒有住在一起，但自己和二嫂都非常喜歡前大嫂，彼此之間感情也很好；當時前大嫂離婚時，只有一個要求，就是帶走2個小孩，離婚之後，自己、老公和二哥、二嫂也經常關心前大嫂。

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人妻透露，至於為何大家討厭現任大嫂，是因為還沒嫁進來，大嫂就一直在家耀武揚威，婚後就常以她是大嫂，來指使大家做事，尤其是小姑最慘，常常被她酸「不嫁人是想分家產嗎」，也經常在大家面前說，因為他們是老大，所以分東西要多分一份。

人妻提及，某次二嫂實在忍不住回嗆「就算是大孫多一份，也輪不到妳，因為大孫在我們永遠的大嫂那邊，妳算什麼東西」，雙方就吵起來；而自己遇到的則是，大嫂指使她去做家事，她不肯，因此回嗆「等妳上了神桌左邊的位子，我就承認妳最大」。

人妻嘆，還有很多很多事情，以前婆家和樂融融的，自從有這個女人後，婆家就很吵，「對了，我們今年的除夕已經訂好餐廳，我們要跟我們永遠的大嫂一起團圓，至於大哥那對夫妻，沒有列入團圓名單上。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「本來很幸福的家變這樣，妳公婆應該覺得很遺憾」、「該反嗆的就反嗆，千萬不要被人壓落地」、「如果我是公婆，直接預立遺囑，那女人一毛錢也別想拿到」、「可憐的前大嫂」。

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