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青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

相較於過去，青少年憂鬱症的比例明顯增加，課業競爭、同儕關係、戀愛、霸凌等問題都比以前更加嚴重。（示意圖／非當事人，報系資料庫）

▲相較於過去，青少年憂鬱症的比例明顯增加，課業競爭、同儕關係、戀愛、霸凌等問題都比以前更加嚴重。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

自殺防治中心分析青少年自殺3大原因，分別是精神健康（約36.3%）、家庭與親密關係（約32.9%）與學校適應與霸凌（約10.7%），其中學業與人際關係與3個原因皆息息相關。學業壓力更是許多人從小到大都需要面對的課題，而對於自我要求高的孩子，更容易將自己逼得太緊，最後導致遺憾，面對這樣的孩子，大多數父母都不忍心再加諸壓力，因此更加不解為何最終孩子依舊走上絕路。CTWANT記者採訪多位專家，讓無助的家長從中找出與孩子的溝通之道，以及千萬別說「哪些話」，以免將孩子愈推愈遠。

諮商心理師黃宜靜表示，每個人都會面臨各式各樣的壓力，但尤其是自我要求高、或背負他人期待的人，更容易累積過大的壓力，最終崩潰。「假設孩子是因為考試、學業而感到有壓力，當他跟父母訴苦時，拜託家長千萬別說『考不好沒關係』或『我們沒有要你一定要考上哪間學校』這類的話，因為孩子就是覺得『有關係』才苦惱。」

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黃宜靜建議家長先聽聽孩子怎麼說，例如孩子抱怨數學很難，先跟孩子說「這樣真的很辛苦」，同理孩子的感受，再問「你需要我怎樣協助」或「你打算怎麼辦」，進一步和孩子討論，家長也可以分享自己過去面對壓力的紓壓方式，以較為輕鬆的態度和孩子聊一聊。

親職教育講師魏瑋志（澤爸）有一兒一女，大兒子的個性有話直說，比較會跟父母訴說壓力或苦惱，但小女兒就不一樣，除非她願意說，否則旁人如何詢問都不會吐露心情，而且還略微有些負面思考。

「傾聽是最重要的，例如有一次我女兒抱怨『這次一定考不好』，難得她主動說心事，我立刻放下手上的事好好聽她說。」澤爸說，他第一件事就是先問「所以妳很擔心是嗎？」讓女兒感到被理解。

第二件事就是釋出善意。「我女兒目前是小學五年級，算是青春期前期，我如果說要幫她、陪她，她不見得會接受，所以我跟她說『爸爸有一些想法，如果妳覺得很煩，有空時可以找爸爸討論』，然後就讓她自己決定」。

澤爸說，等到事情塵埃落定，例如考試成績出爐，而結果是可接受的，他就會再找機會跟女兒聊天，告訴她「其實妳做得不錯啊，當初是甚麼讓妳那麼擔心？妳可以擔心，但下次我們可不可以練習收回來一點，不要有那麼多負面想法。」

每個孩子的個性都不同，當然應對方式也都不一樣，澤爸說，面對家中兩個青春期的孩子，這三、四年來，他慢慢領悟出一個原則，就是要「帶溫度的說話」，才能傳達出感情。

從已經做到的事去鼓勵孩子，會讓他們更覺得被肯定，若是只讚美「做得很好」，就似乎只著重結果，感受大不相同。（圖／123RF）

▲從已經做到的事去鼓勵孩子，會讓他們更覺得被肯定，若是只讚美「做得很好」，就似乎只著重結果，感受大不相同。（示意圖／CTWANT提供）

黃宜靜說，當孩子面對壓力或挫折時，家長適時的鼓勵很重要，但許多爸媽往往誤解，變成是一昧的讚美。「鼓勵注重於過程，而且是要從孩子已經做的事著手，例如數學經常粗心，孩子提出的解決方法是多驗算一次，這時就可以跟孩子說『你想到很好的方法』。」

黃宜靜解釋，從事實去鼓勵孩子，會讓孩子更感到被肯定，若是一直讚美說你好棒，這比較是看重結果，例如有沒有100分、有沒有考上好學校等，而且對孩子來說，是一種上對下的關係。

澤爸說，人生不可能沒有壓力，但如果孩子有壓力時，能夠理解有一個人懂我、無條件肯定我，那壓力就會逐漸變小，在孩子16~18歲之前，那個對象最好是爸媽，之後可能是伴侶或同儕。最終，這個對象最好就是自己，若能自我對話，不管怎樣都很欣賞自己，就算面對再大的壓力也能化解。

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