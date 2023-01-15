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14歲↓輕生多10倍　來不及了解「他就跳下去」

青少年正處於青春期階段，既敏感又容易胡思亂想，家長可用「帶溫度」的口氣與孩子聊天，更能開啟親子對話。（圖／123RF）

▲青少年正處於青春期階段，既敏感又容易胡思亂想，家長可用「帶溫度」的口氣與孩子聊天，更能開啟親子對話。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

根據衛福部最新數據，近10年來15至24歲自殺人數通報量增加3倍，14歲以下更成長10倍。許多孩子一如既往出門上學，但數小時後，父母卻接獲孩子在學校跳樓的噩號，直到最後，爸媽都不解孩子走上絕路的原因，專家建議從小培養親子聊天的習慣、協助孩子找到學業與3C以外的嗜好、同時及早發現異樣，做好這3件事，就能避免孩子「無聲墜落」。

去年9月底，台中市一名15歲國中生在學校跳樓身亡，接著11月，彰化市一名14歲國中生也選擇同樣方式離開人世。「因為學校是他們最熟悉、最常去的場所，所以往往也成為輕生地點。」諮商心理師黃宜靜表示，許多父母都說「他就跟平常一樣，怎麼會突然這樣？」父母還來不及了解孩子的想法，遺憾就發生了。

親職教育講師魏瑋志（澤爸）表示，「要讓孩子知道，他遇到任何事，都可以跟父母說，這樣若有狀況就能提早預防，但這件事必須從小培養起。」澤爸說，學齡前的孩子總是吱吱喳喳想跟父母說話，父母如果忙，就請孩子稍微等待，忙完後再好好聽孩子說話。「因為孩子分享時若有正面回饋，他就會喜歡這樣做。」

上小學之後，父母要練習的就是「發問」，澤爸坦承自己偶爾也會問錯問題，「有一次兒子跟我聊學校的事情，我不由自主地說教起來，結果兒子就回應『我只是想跟你分享而已』。」澤爸說，其實父母多數時候只要聆聽就好，循著孩子的話自然詢問，不是質問、也不是套話，需要著重的是去理解孩子的心情，這樣孩子就會繼續跟父母分享生活大小事，進入中學、青春期之後，只要秉持這樣的原則，就能稍微理解青少年的心。

當壓力襲來時，青少年除了需要心靈上的支持，也需要轉換心情的「排氣孔」，建議從小多培養3C以外的嗜好與運動。（示意圖／非當事人，林士傑攝）

▲當壓力襲來時，青少年除了需要心靈上的支持，也需要轉換心情的「排氣孔」，建議從小多培養3C以外的嗜好與運動。（示意圖／CTWANT提供）

在心理上獲得家庭的支持力量固然重要，但當壓力、情緒即將爆發時，還是需要一個「洩氣孔」，就是興趣或嗜好。澤爸的大兒子今年是國三生，面對即將來臨的會考也感到有壓力，有一次念書念得很煩，就連澤爸邀請他一起外出走走，兒子也因不想換衣服而拒絕，最後兒子決定去彈鋼琴。

「我印象很深，當他彈完闔上琴蓋時，就大喊『心情舒暢多了』，接著就繼續念書。」澤爸建議家長要協助孩子找出學業、3C以外的興趣，這會是一個紓壓很好的管道。黃宜靜則說，如果孩子不知道自己喜歡甚麼，家長不妨帶著他體驗各種活動，再從中挖掘出孩子的喜好。

雖然多數家長都難免忙碌於工作，但建議在僅存的親子相處時間中，提高敏感度。黃宜靜說，最重要的是察覺異狀，例如本來不賴床卻突然賴床，甚至影響上學；或是變得不跟朋友互動等，這些改變都代表孩子正面臨一些困境。

黃宜靜建議家長此時用「好奇」的態度去關心孩子，例如「最近心情不好嗎？」，不要預設立場或命令口氣，例如「好好讀書，不要胡思亂想」，因為青少年正處於長大的尷尬階段，所以容易受傷又容易胡思亂想，這樣的語氣會令青少年認為被責怪，所以不如用關心的口氣詢問孩子心情，更能開啟親子對話。 

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