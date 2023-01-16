搭捷運站椅旁！妹子慘遭大嬸斥喝：妳擋到我看風景...網全怒了

▲有網友分享搭捷運時靠在門旁的矮背上，卻遭大嬸喝斥。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名女網友透露，日前搭台北捷運文湖線輕靠著靠近車門旁的矮背板，結果被一名大嬸抱怨，「喂！你這樣子會擋到我看風景！」讓她當場直接愣住，「所以現在捷運上這個位置不能站是嗎？」

原PO在Dcard發文透露，日前趁難得休假，搭北捷文湖線出門走走，當時她輕靠著靠近車門旁的矮背板，「沒超過旁邊欄杆位置，沒有用力靠也沒有很大動作，就是稍微依靠著。」

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未料原PO竟被一旁坐在位子上的大嬸抱怨，「喂！你這樣子會擋到我看風景！」讓她當場愣住不知如何是好，「所以現在捷運上這個位置不能站是嗎？｣

▲大嬸的一番話讓原PO不解，所以現在捷運上這個位置不能站是嗎？｣（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後掀起熱議，有網友表示「遇到這種沒知識沒水準智商又低的可悲大嬸不用理會，她敢對你怎麼樣直接報警，這種人就是欠教訓」、「真的覺得北捷好神奇，根本奇行種的聚集地」、「可以裝作沒聽到，丟臉的就變她了」、「那個阿姨該被社會淘汰」、「最美的風景在嬸嬸的腦海裡」。

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