台電南投區處處長交接　張文在退休由基隆區營業處處長張哲毓接任

▲台電南投區處新卸任處長今交接，圖左至右為卸任處長張文在、監交人業務處長蔡志孟、新任處長張毓哲。（圖／台電南投區處提供）

記者高堂堯／南投報導

台電南投區營業處長張文在屆齡退休，新任處長由基隆區營業處處長張毓哲接任，曾任南投區處電務副處長的張毓哲表示，將努力做到台電是「好厝邊」、好鄰居，期許台電的用心能讓南投鄉親用電放心。

今天的新卸任處長交接典禮由台電公司業務處長蔡志孟主持監交，包括南投縣秘書長洪瑞智、立委馬文君服務處主任陳啟昭、立委何欣純服務處副主任賴美連、南投縣議員吳棋楠、南投市長張嘉哲、草屯鎮公所秘書莊文宏等多位地方首長及民代，以及電氣公會台中辦事處、電氣公會南投辦事處及台電中部地區單位正副主管都共襄盛舉、蒞臨觀禮。

蔡志孟介紹，張文在服務南投區處1年又6天期間，各項工作表現績效優異：無論是在「班班有冷氣」專案完成168校、3376間教室並建置EMS系統，南投縣國中小學校園太陽光電專案完成102校，並於去（111）年9月全部完成併網、併網裝置容量14.67MW，也協助南投縣政府推動「綠能屋頂，全民參與」計畫，截至去年底已併聯115件，總裝置容量12.63MW。

此外，南投縣舉辦南投燈會及茶葉博覽會大型活動，張文在於任內也順利達成供電任務，以及平時與地方政府及行政機關跨平台協同合作方面，都獲得地方及公司許多正面肯定與嘉許。

張毓哲則曾任馬祖區處處長、南投區處電務副處長，110年10月1日升任基隆區處處長，如今再調回南投區處接任處長，蔡志孟肯定他資歷完整，未來將接棒持續為南投鄉親提供穩定電力及優質服務；張毓哲表示，未來將在既有良好基礎上，持續推動強化配電線路防災韌性計畫，及老舊被覆線汰換工程等重大工程，另對外加強與地方政府的溝通協調合作，儘量做到滿足用戶的用電需求，對內力求勞資和諧、確保員工及承攬商的工作安全。

洪瑞智致詞時，感謝台電近幾年來在南投地區推動許多的電力建設，南投鄉親都有目共睹，也給予高度的肯定與嘉許，未來仍希望台電持續穩定供電與加強服務，讓用戶享受用電的便利性。