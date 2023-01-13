　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「90後女友」竟是45歲熟女　嗆「陪睡21天」也要保姆費

記者蔡紹堅／綜合報導

河南新密一名90後（1990年後出生）男子近日找上媒體爆料，稱交往了兩個月的女友謊稱自己是1992年出生的，但其實根本已經45歲了，還生過孩子。雖然女方強調自己就是1992年出生的，還說證件上的出生年份是被前任偷改的，但警方最後出來打臉，直言女子是1978年生的，出生年份不可能更改。

男子找上了《河南電視台》的《小莉幫忙》節目爆料，他指出，自己是1991年出生的，現在31歲，與一名自稱1992年出生的女子交往了兩個月，但最近突然發現，對方根本已經45歲，還生過孩子。

男子還說，兩人交往的期間，女子曾多次跟他借錢，他發現受騙之後，要求對方還錢，對方卻不還錢了。

▲▼「90後女友」突變45歲熟女！硬拗「前任偷改身分證」被警無情打臉。（圖／翻攝微博）

對於男子的指控，女子全部否認，她說，男子罵她是「當奶奶的人」，但她根本沒有孫子，「我單身我哪來的孫子，那個孩子只是我帶養過的，不是我生的，我已經很多年沒有跟那個孩子聯繫了！」

女子指出，她是1992年出生的，是前任把她證件上的出生年份偷改成1978年的，「這件事只有我媽媽知道，因為我前任想跟我結婚啊，當時我媽媽不同意，他跪在我媽媽面前，說會對我好，感動了我媽媽，然後我媽媽就把我的戶口本給了他。」

女子強調，當時的前任年紀大她很多，才會偷改她出生年份，「當年我才18歲，我懂什麼啊！」

▲▼「90後女友」突變45歲熟女！硬拗「前任偷改身分證」被警無情打臉。（圖／翻攝微博）

女子還說，她沒有欠男子錢，也沒跟他借過錢，「我陪她家兒子睡了21天，給他們家又是做飯又是幹啥的，就是當保姆也得給我保姆費啊！都是你情我願的，有人說我欠他錢，我欠他什麼錢？」

不過，女子的說法卻被警方無情打臉，警方表示，經過他們了解，女方的真實年齡是1978年出生的，改過年齡這種事情不存在，「年齡是出生以後不可更改的。」

警方也提到，女子沒有生過孩子，「這個應該是她在談戀愛的過程中，對方帶的孩子。」

最後，警方還說，兩人沒有什麼經濟糾紛，就是戀愛正常花費，經過調解已經達成了共識，未來互不干涉。

ET快訊
快訊／男一把火燒了前妻家工廠！　4人驚恐逃竄
台灣首例！　父母「各捐一半肺」救了11歲女兒
快訊／快來對答案！　大學學測數A解答出爐
尾牙抽中50萬！眾人喊捐出　她霸氣回「3字」...空氣瞬間凝
快訊／MAMAMOO、(G)I-DLE到台灣了！　4人熱到脫
學測數A考完了！　試考生認為「中間偏難」
快訊／警大校長出爐！　北市警局長楊源明陞任
快訊／市議員被押了！　確定牢裡過年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「90後女友」竟是45歲熟女　嗆「陪睡21天」也要保姆費

大數據狂人栽了！　法院懸賞6036萬求可執行財產線索

IT公司尾牙員工「喝到掛掉」！39歲男被同事抬去宿舍　臉朝上亡

英國發表《香港半年報告書》　港府發長文促「停止干涉特區事務」

暫停1024天後重啟！　大陸駐美使館宣布：1／25恢復辦理領事證件業務

熟睡從宿舍上舖摔落！22歲女大生「瞳孔放大」亡　母怒揭欄杆高度

搭火車聽到「嘩啦嘩啦」聲！　推門一看竟是「麻將專屬包廂」

「江南絕色女官員」真啪了副市長！官方證實「跨市連結」建議免職

滴滴出行傳農曆年前大裁員！數百員工須打包走人　慘澹業績曝光

專家：中國疫情發病高峰還會持續2至3個月

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

「90後女友」竟是45歲熟女　嗆「陪睡21天」也要保姆費

大數據狂人栽了！　法院懸賞6036萬求可執行財產線索

IT公司尾牙員工「喝到掛掉」！39歲男被同事抬去宿舍　臉朝上亡

英國發表《香港半年報告書》　港府發長文促「停止干涉特區事務」

暫停1024天後重啟！　大陸駐美使館宣布：1／25恢復辦理領事證件業務

熟睡從宿舍上舖摔落！22歲女大生「瞳孔放大」亡　母怒揭欄杆高度

搭火車聽到「嘩啦嘩啦」聲！　推門一看竟是「麻將專屬包廂」

「江南絕色女官員」真啪了副市長！官方證實「跨市連結」建議免職

滴滴出行傳農曆年前大裁員！數百員工須打包走人　慘澹業績曝光

專家：中國疫情發病高峰還會持續2至3個月

陪前總統馬英九頭寮謁陵　張善政：近日公布兩蔣園區規劃發展

台東年節前舉辦緊急救災救護演練　營造優質旅遊環境

張根碩衝擊告白「有女朋友」　出道30年：身邊不能沒有伴！

丫頭深夜「打電話給飯店櫃台提1要求」被連拒3次！怒了：太不合理

里港警化身叫賣哥　一邊掃街一邊叫賣「165反詐騙」

春節長假何處去？台東大地藝術系列作品　打造無牆美術館

財神爺自動找上門的居家掃除秘訣！先淨化再擴香竟然有私藏小技巧

疫後加碼！長庚醫院豪發「5個月年終+2萬紅包」　總金額達44.5億元

逃生穿高跟鞋！日捷星接炸彈恐嚇迫降　「乘客疑違規」政府介入調查

超能吃苦的三大星座！TOP 1簡直心機王，悶不吭聲幹大事超越同齡人

大陸熱門新聞

女留學生討2.87億聘金被放生！當地政府要查

老翁挖山30年造壯觀山景！女兒卻崩潰了

秦始皇兵馬俑　考古發現新突破

「江南絕色女官員」真啪了副市長！

「口愛1秒1800元」　留英網美拒交往被暴打

從宿舍上舖摔落！22歲女大生慘死

海歸妹討2億婚房　他一聽秒放生

抖音妹直播PK輸了！「脫衣懲罰」肉色入鏡

特斯拉車主衝店抗議大砍價　結果看太便宜又下單

傳遊戲廠「至尊歐皇獎」發1600個月　公司這樣說

女友家討8千萬聘金！他看婚禮9位數總花費心死

一家4口旅遊3死1失蹤！16歲弟3天後屍體也被找到

正妹女官員副市長「啪啪啪」　火辣內幕曝

專家：中國疫情高峰還會持續2至3個月

更多熱門

相關新聞

接女友電話救命　男回頭發現巨石砸毀駕駛座

接女友電話救命　男回頭發現巨石砸毀駕駛座

美國加州男子莫理丘(Mauricio Henao)在馬里布(Malibu)開車時，突然從山上滾落一顆大石，剛好砸中他的車，幸好事發時他為了接女友電話下車，結果因此逃過一劫，回過頭發現巨石正好砸在駕駛座上。

他買情趣內衣當禮物！女友喊：穿一次收2千

他買情趣內衣當禮物！女友喊：穿一次收2千

BMW男逼女友下跪　警稱「烏龍爆料」結果大逆轉

BMW男逼女友下跪　警稱「烏龍爆料」結果大逆轉

女友瘋狂逼婚　男淋油放火燒死她

女友瘋狂逼婚　男淋油放火燒死她

女友生理期…爸跑上床「浴血奮戰」　他崩潰了

女友生理期…爸跑上床「浴血奮戰」　他崩潰了

關鍵字：

90後女友熟女

讀者迴響

熱門新聞

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

快訊／國3苗栗大山段車禍！駕駛命危

宋逸民慘況曝光「全身長滿疹子」！

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

「流水席之亂」文章2習慣露餡　創作者身分曝光

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

館長遭槍擊案定讞　寶和會主謀重判16年

史上最離奇大爆炸！2萬人瞬間「全身赤裸」慘死

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面