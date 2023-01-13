「90後女友」竟是45歲熟女　嗆「陪睡21天」也要保姆費

記者蔡紹堅／綜合報導

河南新密一名90後（1990年後出生）男子近日找上媒體爆料，稱交往了兩個月的女友謊稱自己是1992年出生的，但其實根本已經45歲了，還生過孩子。雖然女方強調自己就是1992年出生的，還說證件上的出生年份是被前任偷改的，但警方最後出來打臉，直言女子是1978年生的，出生年份不可能更改。

男子找上了《河南電視台》的《小莉幫忙》節目爆料，他指出，自己是1991年出生的，現在31歲，與一名自稱1992年出生的女子交往了兩個月，但最近突然發現，對方根本已經45歲，還生過孩子。

男子還說，兩人交往的期間，女子曾多次跟他借錢，他發現受騙之後，要求對方還錢，對方卻不還錢了。

對於男子的指控，女子全部否認，她說，男子罵她是「當奶奶的人」，但她根本沒有孫子，「我單身我哪來的孫子，那個孩子只是我帶養過的，不是我生的，我已經很多年沒有跟那個孩子聯繫了！」

女子指出，她是1992年出生的，是前任把她證件上的出生年份偷改成1978年的，「這件事只有我媽媽知道，因為我前任想跟我結婚啊，當時我媽媽不同意，他跪在我媽媽面前，說會對我好，感動了我媽媽，然後我媽媽就把我的戶口本給了他。」

女子強調，當時的前任年紀大她很多，才會偷改她出生年份，「當年我才18歲，我懂什麼啊！」

女子還說，她沒有欠男子錢，也沒跟他借過錢，「我陪她家兒子睡了21天，給他們家又是做飯又是幹啥的，就是當保姆也得給我保姆費啊！都是你情我願的，有人說我欠他錢，我欠他什麼錢？」

不過，女子的說法卻被警方無情打臉，警方表示，經過他們了解，女方的真實年齡是1978年出生的，改過年齡這種事情不存在，「年齡是出生以後不可更改的。」

警方也提到，女子沒有生過孩子，「這個應該是她在談戀愛的過程中，對方帶的孩子。」

最後，警方還說，兩人沒有什麼經濟糾紛，就是戀愛正常花費，經過調解已經達成了共識，未來互不干涉。