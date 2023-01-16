快訊／疫情連降7天！本土+15409、增40死　2青少年MIS-C重症躺加護

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連7天降！中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增15409例本土個案，另增223例境外移入，確診個案中新增40例死亡。今日新增7起兒少重症MIS-C，當中有2例青少年，因為合併心肌炎，被收治加護病房搶救。

指揮中心表示，今日新增之15,409例本土病例，比上周同日下降8.8%。本土病例縣市分布仍以六都病例破千為多，分別是新北市3163例、台中市1987例、桃園市1878例、高雄市1724例、台北市1575例、台南市1231例。

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▲1/16新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為21例男性、19例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、29例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月17日至今(2023)年1月13日，死亡日期介於去年10月26日至今年1月13日。

指揮中心說明，今日新增223例境外移入個案中，為163例男性、60例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月16日至今年1月15日。

今日另新增通報52例新冠中重症，其中19例中症，33例重症。值得注意的是，重症有7例兒少，當中2名屬於青少年且症狀嚴重，分別是14歲男性，沒有慢性病、接種三劑疫苗，11/10曾確診新冠，1/4出現頭痛、頭暈、喉嚨痛等症狀，1/5接著有胸悶、胸痛，特別是躺下時呼吸不順，被送到急診，檢查抽血發現心臟指數偏高，診斷為MIS-C合併心肌炎及心包膜炎。1/6收治加護病房，給予免疫球蛋白等藥物治療後，病況好轉，1/13出院。

另一名為17歲男性，沒打疫苗，1月1日發病，1月2日至急診，檢查有心肌炎，合併急性心衰竭，檢查有新冠N抗體陽性，懷疑是MIS-C引起心肌炎，收治加護病房，給予免疫球蛋白、類固醇治療，呼吸窘迫有插管使用呼吸器，目前仍在加護病房救治中。另外5起兒童，年齡為3個月大到10歲，4男1女，1人接種三劑疫苗，都已經出院。

▲1/16本土病例分析。（圖／指揮中心提供）