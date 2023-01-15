這波高峰過了！疫情持續降溫到過年　莊人祥：年後1周恐馬上回彈

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情連續6天下降，本周又比上周下降了15.7%，但因為接下來是農曆春節，南來北往、人潮流動增加，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥預估，接下來單周病例數有望低於9.9萬例，但是可能在「過年後1周」馬上回彈。

根據指揮中心統計，今日病例比上周少2108例，減少9.1%，另本土病例以研判周計算第1周（1/1-1/7）是180,134例，第2周（1/8-1/14）是151,838例，下降15.7%。

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目前國內疫情呈現降溫趨勢，莊人祥表示，去年Omicron疫情爆發時，第一波單周最低約是14萬例，第二波是9萬例，所以預估第三波疫情已經過了高峰期，經過連續4周上升，今天開始的一周會呈現持續下降趨勢。

莊人祥說，預計這一波會持續2周都下降，不過過年期間南來北往，加上過完年後，確診通報情況也會比較正常，所以疫情可能在過年後1周馬上回彈，要持續密切關注。

另外，有關中國大陸入境陽性率，指揮中心今也公布國內最新統計，1/13有2461人從大陸入境，桃園機場有2319人，其中有193人採檢陽性，松山機場則是2260人，有8人採檢陽性，總計201例確診，陽性率8.2%。而在金門小三通方面，1/13共有68人從小三通入境，只有1人採檢陽性，陽性率為1.5%。

▲最新自中國入境來台旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲最新金馬春節交通專案旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）