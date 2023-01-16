春假輕症候診要等4小時　醫曝原因：兒童急診恐創3年最高

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土疫情連續6天下降，但接下來的10天春節連假仍是一大挑戰。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學示警，今年春節假期兒童急診的來診人次可能會創下過去3年最高紀錄，重症醫療量能也可能是過去3年來最緊張的時期，「我預估輕症候診時間可能來到2至4小時以上」。

▲謝宗學提醒，春節假期要小心3大感染症，分別為新冠肺炎、流感、病毒型腸胃炎。（資料照／記者李毓康攝）

謝宗學15日在臉書PO文提到，新成立的兒急團隊已運轉將近1年，春節假期是全台兒童急診每年最艱困的挑戰，目前已經完成排班，春節期間每天24小時全時段都由兒科醫師看診，代價是每位兒急主治醫師只能休假不連續的3天，

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謝宗學表示，從目前的來診量趨勢推估，「今年春節假期兒童急診的來診人次將可能是過去3年之最高，重症醫療量能也可能是過去3年來最緊張的時期。我預估輕症候診時間可能來到2至4小時以上，若檢傷二級以上的急重症病人越多，檢傷三級以下輕症的候診時間將再拉長。」

謝宗學說，即使預料到春節假期來診人次可能會增加，但因為人力問題，同時段可派出的兒科醫師仍只有一位，候診時間過久，代表醫師正在處理情況更嚴重的病人或是同檢傷級數的病童過多，希望家長們能體諒。

最後，謝宗學提醒，新冠肺炎、流感、病毒型腸胃炎是春節假期感染症3大主軸，除了戴口罩、勤洗手之外，若符合接種次世代新冠肺炎疫苗資格的大人和小孩，建議盡快接種，因為春節假期生病看診是一件很耗費時間的事情，多做一些事前預防，避免孩子生病，絕對比在擁擠的急診候診還好，「祝福大家春節假期開心愉悅，我們不用在急診相見。」