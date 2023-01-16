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快訊／新北男烏來登山失聯1天　警消徹夜搜救定位找到人

▲▼搜救人員找到失聯登山客，警消出動大批人員搜山 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲搜救人員找到失聯登山客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子15日上午獨自開車到烏來山區登山，到了晚間卻未返家並與家人失聯，警消獲報立即出動消防救災人員摸黑搜救，16日上午11時許，消防人員利用手機簡訊回傳方式聯繫到失蹤男子，成功取得他的座標，並由搜救人員前往搭救，幸好男子意識清楚，預計3小時後救出登山口。

據了解，47歲男子15日上午從烏來內洞林道12K處進入山區後，截至晚間6時許，卻未返家，妻子也聯繫不上他，轄區消防局第四大隊獲報後，立即派遣24名警義消入山搜救，但徹夜搜查未果。

▼警消出動大批人員搜山 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼搜救人員找到失聯登山客，警消出動大批人員搜山 。（圖／記者陳以昇翻攝）

16日上午8時，搜救人員持續行動，因烏來山區天候不佳，直升機以及空拍機無法飛行，只能靠搜救人員徒步入山搜索。消防指揮中心利用簡訊回傳方式聯繫上該名登山者，並成功回傳目前座標，但因路徑多處坍塌、天候不佳又低溫，影響搜救進度。上午11時10分，搜救人員接觸到失蹤男子，經檢查他意識清楚，可自行行走，預計3小時後到達登山口。

第四大隊大隊長陳志瑋表示，在從事任何山域活動前，應事先研訂路線並結伴同行，出發前也應攜帶手機並下載離線地圖，對於欲攀登之路徑要有一定程度了解，務必考量自身體力狀況，在活動途中應全神貫注謹慎行走，使意外發生機率降至最低，同時呼籲民眾切勿獨自從事登山活動，並避免有脫隊或分散隊伍的情形發生，以免發生事故時無人協助，以致錯過黃金救援時機。

▲▼搜救人員找到失聯登山客，警消出動大批人員搜山 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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