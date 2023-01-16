新任北市警局長遭疑「跟監藍委」　張榮興：國家警察沒有顏色

▲北市警局長進行交接，面對質疑跟監藍委，張強調「國家警察，沒有顏色」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署上週頒布新一波的人事調動，原任北市警局長陞任警大校長職務，北市警局長則由張榮興接掌，面對國民黨團質疑，張在擔任保六總隊長期間有跟監藍營立委，張則回應「國家警察，沒有顏色」。

北市警局16日上午10時許辦理新舊任局長交接典禮，新任局長張榮興針對「跟監藍營立委」一事回應，「我是國家的警察，沒有顏色，也沒有選擇服務單位的權利」，他相信自己經得起考驗，會全力以赴。

張更強調，當時任職保六總隊長，負責立法院內安全，絕對依法行政，並沒有針對特定黨派立場，立委間的衝突，也需要靠委員自治。

針對跟監藍委的指控，他說，因年改抗爭、民眾打傷民進黨總召柯建銘，所以當時有通報委員進入立院維護安全，但在上任後就取消，所以不可能有掌握立委行蹤的情形。

另外，張榮興被外界質疑是否能嚴守行政中立，張也指出，警察一向都是保持行政中立，「治安交通是我們的本業，為市民服務、不為政黨服務。」

此外，對於內湖分局長王炳睿是否會被撤換，張也回應，風紀是警察命脈，「其身正，不令而行」，會要求各級主官以身作則，發現任何風紀疑慮，有證據一定辦，並破除情面究查到底，作為日後職務調整的考量。