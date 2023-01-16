免稅城11名壯漢「欄杆當武器」互毆　插隊互罵變全武行全送警局

記者魏有德／綜合報導

海南三亞免稅城14日出現年輕人鬥毆事件。透過現場目擊者拍下的影片顯示，動手互毆的年輕人約有10餘位，先是口角起衝突互相指來指去，隨後便直接拿起擺放在地上維持動線的欄杆互砸，場面一度混亂。警方到場後將衝突人員全數帶回，問訊後得知雙方爭執是因插隊而起，11人皆處以15日的行政拘留並罰款。

▲海南三亞免稅城11人插隊口角演變成鬥毆事件。（圖／翻攝微博青蜂俠，下同）

《上觀新聞》報導，經查，于某男（男，19歲）、黃某翔（男，20歲）、孫某博（男，35歲）、崔某鵬（男，35歲）、馬某（男，35歲）與陳某壽（男，38歲）、蘇某民（男，37歲）、陳某燦（男，35歲）、吳某（男，33歲）、鄭某如（男，35歲）、蘇某通（男，25歲）當日在三亞國際免稅城排隊購買商品時，雙方因插隊問題發生口角，繼而引發肢體衝突。

目擊者拍下的畫面顯示，雙方人馬在精品店前發生衝突，地上擺放的欄杆被當作武器，直接朝對方頭部和身體重擊，此外，也有黑衣壯漢被拉開後仍朝著對方衝去，抱住對方頭部便是幾記拳頭攻擊，還有一名白衣青年朝向對方飛踢，完全無視現場維持秩序的警衛人員。

警方接獲報案後立即趕赴現場，將雙方人員控制並帶回警局，經調查後發現，雙方是在免稅城排隊購買商品時，因插隊問題發生口角，進而引發肢體衝突。 警局依法對于姓男子一方7人處以行政拘留15日並處罰款1000元（人民幣，下同）；對崔某鵬、馬某、蘇某通、鄭某如處以行政拘留15日並處罰款500元。