快訊／台中殺人車禍2死！雙載姊妹花遭撞　妹妹重傷搶救不治

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中市東區昨(15日)晚間7時許傳出重大車禍，47歲劉姓男子駕轎車逆向躲避警察攔查，還飆速闖紅燈，不料在振興路、東光園路撞上2輛機車，釀成2死1傷。可惡的是，劉男肇事後還棄車躲到朋友家，直到深夜11時許才落網。原本這起車禍造成葉姓騎士(49歲)死亡、連姓姊妹花(39歲、38歲)受傷，但其中連姓妹妹送醫搶救後，因傷勢過重，稍早也宣告不治。

▲台中恐怖車禍奪走2命。（圖／記者許權毅攝）

初步了解，15日晚間7時許劉男駕車在東區建成路附近不斷逆向行駛，跑給警察追，結果擺脫警方追捕後，在約700多公尺遠的振興路、東光園路發生車禍，疑似闖紅燈撞上2輛機車，造成一名葉姓騎士傷重不治；另騎車雙載的一對連姓姊妹也受傷，姊姊左腳骨折送醫，妹妹則因傷重，送醫搶救後宣告死亡。

▲劉男疑似闖紅燈連撞2部機車，釀成2死慘劇。（圖／記者許權毅攝）

肇事後，劉男棄車逃逸，一跛一跛逃到附近烤肉攤詢問「後面有警察在追我嗎？」老闆娘探頭看了看後方說「沒有啊」，接著反問「發生什麼事？」但劉一言不發就離開，全程被監視器拍下。

警方事後成立專案小組，循線追查劉男蹤跡，於事發3小時後，在劉男友人位於烏日的住處緝獲到案。劉男到案後警方依規定對其實施酒精濃度檢測，檢測結果為無酒精反應，對於劉男涉刑事責任部分，將積極查處依法從嚴究辦。

劉男落網後因左腿骨折，送醫纏上厚重繃帶，在警方的攙扶下一瘸一瘸走上樓梯。在劉被逮後，有媒體問及為何要撞人肇逃？但劉男似乎像是失憶一般，不斷跳針反問，「我哪有撞人？」

▼劉男肇逃被逮，左腳骨折狼狽落網。（圖／記者許權毅翻攝）