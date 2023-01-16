胡牌太爽了！高雄女竟當牌友面前漏尿　羞憤就醫找答案

▲高雄一名女子打麻將胡牌，開心到漏尿。（圖／pakutaso）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名女子被夜間頻尿困擾2年多，日前她打與牌友打麻將，當天手氣超旺，胡了牌後開心大笑，結果竟當著牌友面前漏尿，害她超尷尬，事後花了3個多月才檢查出膀胱過動、併骨盆底肌肉鬆弛，經治療後已獲得改善。

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▲阮綜合醫院泌尿科醫師洪士雅。（圖／記者許宥孺翻攝）

收治病例的阮綜合醫院泌尿科醫師洪士雅表示，61歲周小姐已停經數年並有慢性便秘，夜裡睡覺得起來解尿個3、4次，情況已持續2年多。直到有次，因胡牌大笑導致漏尿，才下並決心就醫治療，不過花3個月看婦科、泌尿科、大腸外科、身心科和神經內科，頻尿都不見好轉。

洪士雅說，周小姐輾轉到阮綜合排尿障礙門診就醫後，診斷為膀胱過動、併骨盆底肌肉鬆弛導致，經口服藥物及骨盆底電刺激治療，並指導做「凱格爾運動」，不僅睡眠品質改善，麻將胡牌也能敞開來笑了。

解尿障礙成因多，洪士雅醫師也曾接獲過一名個案，一名28歲趙姓外送員因勤奮接單，近年來覺得小便無力、尿不乾淨，但休假在家卻頻尿，一天狂跑11次廁所。

▲一名外送員自訴常尿不乾淨，休假在家一天狂跑11次廁所。（示意圖，非當事人／記者林敬旻攝）

趙先生自訴，學生時期上廁所，若旁邊有人就尿不出來，入社會工作後繁忙，水喝得少，也常因上廁所不方便而憋尿。經醫師檢查後，發現是尿道外括約肌放鬆不良，加上長時間騎機車壓迫胯下，導致攝護腺慢性發炎，除了給予口服藥物及骨盆底電刺激治療，並在醫師建議減少接單下，症狀已緩解改善。而他在特定情境下的解尿困難，研判是幼年時期沒被適當訓練，容易焦慮緊張者通常有類似情形。

洪士雅醫師表示，解尿障礙成因不一定源自單一疾病，成因之間也會互相影響，像上述2位病例的頻尿、漏尿、排尿困難等解尿障礙，是膀胱過動、骨盆底肌鬆弛，尿道外括約肌放鬆不良，攝護腺內括約肌無法放鬆，以及情緒緊張焦慮所交疊影響，除了詳問病史，更需要驗血、驗尿、X光並配合尿路動力學儀器檢查鑑別與觀察發病程度，才能提供精確的治療方向、對症下藥。

▲凱格爾運動可增強骨盆底肌收縮與肌肉張力，來改善控尿能力的儀器。（圖／記者許宥孺翻攝）

洪士雅醫師指出，有錯誤觀念以為人一旦老化，自然會漏尿、尿失禁，所以選擇隱忍、民俗療法，或乾脆不會友也不出門。事實上「解尿障礙」的治療，除了手術、口服藥物，還能藉由做「凱格爾運動」來強化骨盆底肌肉群、加強控尿能力。平躺與地板上，雙腳拱起呈現90度，並張開至與肩同寬，接著抬起臀部至頂點約5秒，之後再回至原點約5秒，動作每天可以做15~20次。