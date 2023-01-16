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修護霜遭工廠誤加雌激素惹風波　網紅金老佛爺、品牌回應了

▲▼修護霜遭工廠誤加雌激素惹風波　網紅金老佛爺、品牌回應了。（圖／翻攝自金老佛爺粉專及官網）

▲金老佛爺肩負起網紅責任，持續關注粉絲權益。（圖／翻攝自金老佛爺粉專及網站）

消費中心／採訪報導

網紅金老佛爺力推的團購商品「修護霜」部分批號因違法添加雌激素造成兒童出現性早熟情形引發譁然，近期最新進度指出為美妝代工廠員工失誤造成原料污染，品牌端誼辰佳緊急召回問題商品並配合衛生局全數完成銷毀，目前進入後續理賠協商階段，而金老佛爺也在第一時間站出來負起身為網紅的責任，積極協助粉絲捍衛權益。

遭代工廠誤添加違法成分　品牌負責人：不推諉、願負全責

誼辰佳國際實業有限公司負責人高名誼說明，發現產品有問題的第一時間已火速整理客戶資料清點所有產品及庫存流向，並主動聯繫及協助消費者回收及退款，問題批號商品已全數在桃園市衛生局監督下完成銷毀，並交由專業環保公司焚化處理，所有程序都有完整報告可備查；而在消費者權益部分，除了產品本身有投保產品責任險給予消費者應有的賠償，公司將積極協助並長期追蹤消費者後續健康問題，負起應盡的責任。

期間許多消費者質疑，禁用多年的雌激素究竟是哪來的？高名誼表示，這批商品是被美妝工廠添加合約之外的東西，絕對不是品牌有心添加，且事件發生第一時間，公司已將過去修護霜留樣和庫存送樣，除誤加的3個問題批號之外，其餘14個批號全數檢驗合格。同時，旗下所有商品的所有批號全數送驗200多筆，也是全數檢驗合格。高名誼引用美妝工廠交付主管機關的事件說明書內容表示，2010年以前該工廠的負責人為藥師，合法持有含雌激素的美妝原料，而該工廠於2010年轉手予現有負責人時轉交一小包餘料，因為要安排銷毀而滯留於庫存，導致近期員工因新的物料進倉時，誤以為是同樣的原料而造成污染，出現重大瑕疵。

高名誼強調，此款護膚霜長期試用2年以上才進行量產，且都會不定期送西藥檢驗（包含雌激素項目）確認為零檢出才販售。初期只有少量透過社團銷售發現對幼兒異位性皮膚炎具修護效果而創造出口碑，然而先前使用情形皆正常。直至近期意外出現團媽反應孩子出現性早熟問題，因此有醫師示警可能添加了禁用的雌激素。

▲▼修護霜遭工廠誤加雌激素惹風波　網紅金老佛爺、品牌回應了。（圖／翻攝自金老佛爺粉專及官網）

▲目前誼辰佳官網上全產品均出示SGS檢驗證明供查。

聞訊之際品牌端相當震驚，當下品牌已立刻將產品送驗，同時抓緊時間整理產品流向、購買名單及每筆訂單的出貨批號也因此能在醫師發文示警隔天緊急回應並公開召回，絕無隱匿不報之情事。雖然面對排山倒海的批評聲浪，但高名誼表示將堅持初心不逃避問題，並真心感謝這段期間許多關心孩子的醫師一同發現問題。

事件發生後，誼辰佳也積極請益醫師了解相關代謝症狀並願負起全責，未來收到相關報告及進度皆會公告於官網，並開放全產品、全批號報告，方便消費者公開查詢。經歷這次事件後，公司未來定將每批產品一一送驗才會上市出貨，並堅持嚴選符合國家合格認證大廠或為國際美妝大牌代工的廠商生產商品，由源頭為消費者把關。

挺過謾罵、退貨　網紅金老佛爺：我必須站出來保護粉絲

面對突如其來的團購品風暴，金老佛爺表示：「很恐慌，也很生氣！」但她自認該肩負身為網紅的責任，因此不僅第一時間發文道歉也公開Google表單讓粉絲登記，並一一親自致電慰問關心，也在粉絲團上不斷公告後續追蹤進度。

▲▼修護霜遭工廠誤加雌激素惹風波　網紅金老佛爺、品牌回應了。（圖／翻攝自金老佛爺粉專及官網）

▲金老佛爺時時緊盯品牌後續。

然而，和許多團媽一樣，金老佛爺只是單純團購而非自營品牌，卻因為高知名度成了事件箭靶，湧入大量謾罵、粉絲數驟降，甚至有不理性的消費者連其他廠商的團購品也都填表要求退貨，而她選擇概括承受。金老佛爺表示：『為了替粉絲捍衛權益，我得知消息的第一時間要求品牌把全部產品送驗並提供報告，還有很多極高標甚至是已經看來不合理的要求，但也因為這個過程中，品牌認真負責與誠實面對，讓我感受到誠意與安心。』才因此決定力挺，即使過程退了萬名粉絲，金老佛爺對於過程中嚴格對品牌的要求感到自信，沒有因此逃避。

▲▼修護霜遭工廠誤加雌激素惹風波　網紅金老佛爺、品牌回應了。（圖／翻攝自金老佛爺粉專及官網）

▲事件發生後金老佛爺仍持續分享該品牌產品，以行動證明自己的推薦不假，對產品有信心。

金老佛爺說：「很多人勸我不要再賣這品牌的東西，但這些都是我生活中真心愛用並且長期使用的產品，若為求自保而拍拍屁股走人，豈不等於否定了自己多年來經營粉絲團的努力？我一個韓國人來在台灣打拼這麼久，和粉絲寶貝們都已經感情好到像家人一樣，我必須像大姊姊一樣為大家站出來」。

為了不讓粉絲變成產品孤兒，金老佛爺自願擔任消費者代表，自己另外找律師向誤用原料的美妝工廠提告，為粉絲撐起一把保護傘捍衛權益。雖然至今仍未收到工廠方的回應令她氣結，所幸品牌端始終很有誠意地積極處理，讓她能給粉絲一個交代，而這次事件也讓她從中學習到很多寶貴經驗，未來在推薦選品上將持續以高規格檢視。

▲▼ 修護霜遭工廠誤加雌激素惹風波　網紅金老佛爺、品牌回應了 。（圖／品牌提供）▲▼ 修護霜遭工廠誤加雌激素惹風波　網紅金老佛爺、品牌回應了 。（圖／品牌提供）

▲律師函。（圖／品牌提供）

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