　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

抗拒身體發育！國一男「偷吃雌激素」被抓包　父：我的孩子毀了

▲▼男學生,國中生,高中生。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲家長需要留意青少年在發育期遇到的心理困惑。（示意圖，非本文當事人／免費圖庫PAKUTASO）

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江寧波13歲的少年因為身體開始發育，抗拒生理上的變化，於是到藥店購買彌補雌激素的藥品，結果導致乳房發育、性器官萎縮，同時出現嚴重心理問題，甚至有自殘傾向。父親受訪表示，「這讓我們都快崩潰了！」

據《寧波晚報》報導，浩浩（化名）就讀國一，11月開始在校表現反常，不願意去上洗手間，爾後被老師發現，課桌有許多荷爾蒙類藥品。在接連追問之下，父親才得知兒子自7月開始，就偷偷摸摸在藥店購買了歐得通錠（Spironolactone）、孕酮（progesterone）和戊酸雌二醇片（Estradiol Valerate Tabletes），而且長時間超劑量服用。

父親透露，浩浩身體開始發育，有一些生理上的變化，但是他內心很抗拒，所以通過網路查到了有些藥物可以緩解他的焦慮，吃了以後「身體會舒服」，於是到藥店買藥。

然而這些藥品在大陸屬於處方藥，王先生感到十分不滿，「孩子才13歲，平時都是穿校服的，藥店的銷售人員居然把藥賣給他了，而且還不止一家藥店！」

家長發現浩浩亂吃藥後，立刻帶他去看醫生，結果發現已經出現乳房發育、性器官萎縮等現象，還伴有嚴重的心理問題，煩躁易怒，並且有自殘傾向，學習成績也一落千丈。母親最近只好請假在家，全力照顧孩子。

「我的孩子算是被毀了！」浩浩父親表示，一個成年人去買感冒藥，都要登記證件和住址，「藥店難道不懂什麼是處方藥、非處方藥？難道可以隨意出售這種激素類（荷爾蒙類）的藥品給孩子嗎！？」如今，浩浩已經出現了嚴重的藥物依賴。

目前，該名父親已經將涉事藥局投訴到相關部門，要為孩子討個說法，並且不排除通過法律途徑來取得相應的賠償。經過初步調查，涉及本次事件的一家藥店違反《藥品流通監督管理辦法》，已經被立案，其他情況正在進一步調查取證中。

醫生表示，孩子在青春期身體和心理都會發生很多變化，家長應該及時關注，進行正確引導，發現問題要尋求正規醫療機構的幫助。

►雅詩蘭黛唇膏激殺2折還買一送一！口罩解封快補貨

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
週刊爆鄭文燦台大碩士學位遭撤銷！　將尋求行政救濟
隱藏版來了！LINE「5款免費貼圖」　一鍵秒下載
小S二女兒米其林餐廳上吐下瀉！　許雅鈞1反應讓她氣炸
檢舉鄭文燦的人是他！　他控台大說法「1日3變」質疑：被施壓？
王鴻薇參戰立委　他落選第一高票！不忍發聲了
聯發科工程師寒舍艾美游泳猝死　家屬控9人...結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女騎士重摔躺地「顫抖求救」！往來人車當她是垃圾...冷血影片曝

抗拒身體發育！國一男「偷吃雌激素」被抓包　父：我的孩子毀了

18歲男交新女友！喇舌完「喉嚨痛爆」高燒3天　醫驚曝是「這病」

新婚夜忘摘隱形眼鏡！23歲男「眼球一夜全白」慘失明　只能換角膜

網購「一盒500根棉花棒」！她清點竟「少88根」　超狂數法曝光

中國央行行長：預計明年中國的通膨仍將保持在「溫和區間」

恆馳汽車傳大量員工被放「無薪假」　人數多達25%「最長達3個月」

「懷孕5個月」孕婦挺大肚入境！ 海關一查驚呆...衣內藏202塊CPU

大陸日增近3.5萬例！　重慶、深圳公告「取消區域全員核酸」

白紙運動後烏魯木齊進一步解封　即日恢復超市、餐廳等正常營業

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

警察監視器覆議案沒過　柯文哲轟：2黨聯合汙錢

檸檬鯊一見潛水員靠近　主動撒嬌討摸超親人❤️

搶銀樓7736萬！男服刑13年　近百人接他出獄...曝未來動向

Lulu見ALL IN 5「我5個都要！」　被Cue《腿之歌》：怎麼是這首XD

白紙運動延燒「小粉紅覺醒」　陸女哭喊：我們有人權嗎？

女騎士重摔躺地「顫抖求救」！往來人車當她是垃圾...冷血影片曝

抗拒身體發育！國一男「偷吃雌激素」被抓包　父：我的孩子毀了

18歲男交新女友！喇舌完「喉嚨痛爆」高燒3天　醫驚曝是「這病」

新婚夜忘摘隱形眼鏡！23歲男「眼球一夜全白」慘失明　只能換角膜

網購「一盒500根棉花棒」！她清點竟「少88根」　超狂數法曝光

中國央行行長：預計明年中國的通膨仍將保持在「溫和區間」

恆馳汽車傳大量員工被放「無薪假」　人數多達25%「最長達3個月」

「懷孕5個月」孕婦挺大肚入境！ 海關一查驚呆...衣內藏202塊CPU

大陸日增近3.5萬例！　重慶、深圳公告「取消區域全員核酸」

白紙運動後烏魯木齊進一步解封　即日恢復超市、餐廳等正常營業

鄭人碩二度奪亞洲視帝！重遊菲律賓嘆：父母都不在了

太神啦！統神被AI「判定是豬」　眾人無情笑翻：看破真身

汽燃費遲繳開罰倒數計時　逾期可處300至3000元罰款

「日本新國旗」梗圖現世！致勝一球爆熱議　外媒封「杜哈奇蹟2.0」

家人病逝「可愛小雪」需要喪葬費　台東天真男險遭詐5萬

韓2大財團成毒窟！歌手家裡種大麻　邀富二代齊聚吸毒「9人遭逮」

竹科邀14家廠商設「科學園區主題館」　醫療展廠商再創新高

女騎士重摔躺地「顫抖求救」！往來人車當她是垃圾...冷血影片曝

搭世足熱潮賣5千台「黑盒子」　侵權164億...日方跨海提告7人被逮

統一獅保護名單有共識　餅總：年紀是最大考量

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

大陸熱門新聞

女網紅想看世界盃「護照被剪」　直播痛哭

他在工廠流水線當眾勒殺同事！冷血片瘋傳

「懷孕5個月」孕婦挺大肚入境！ 海關一查驚呆...衣內藏202塊CPU

央視悼江澤民世足畫面變黑白　陸網氣喊：怎麼看球！

江澤民一輩子疼惜「她」

央視曝光江澤民安詳面容

認識3個月閃婚！男得知妻罹病急離婚：聘金還我

快訊／江澤民透明棺曝光！

新婚夜忘摘隱形眼鏡！23歲男眼球全白慘失明換角膜

網購500入棉花棒！她清點竟少88根　超狂數法曝

西安住宅大樓火災　已知5死3傷

濾水器公司管線裝反！嬰兒喝重金屬廢水整年

杭州「大白」闖進家　暴力抓人去隔離

正妹轉播世足「曖昧喘息」45秒

更多熱門

相關新聞

雌激素過或不及都要注意！

雌激素過或不及都要注意！

荷爾蒙在人體是重要的生長激素，在體內屬於動態平衡，過或不及都會影響健康。萬芳醫院婦產科醫師王樂明說明，雌激素是主要的女性荷爾蒙，在女性一生中扮演重要角色，陪伴小女孩從初經開始直到更年期，近40年的漫長月經史皆因雌激素濃度起伏變化而影響情緒、經期及生長發育。

保養品「含雌激素」害童性早熟　醫揭預防方式

保養品「含雌激素」害童性早熟　醫揭預防方式

媽別唸了！　模仿青春期叛逆兒女超傳神

媽別唸了！　模仿青春期叛逆兒女超傳神

雌激素不足？營養師教吃3類食物補充

雌激素不足？營養師教吃3類食物補充

13歲少年狂冒痘一路蔓延到頭皮！醫驚恐怖罕病

13歲少年狂冒痘一路蔓延到頭皮！醫驚恐怖罕病

關鍵字：

發育期青春期身體發育雌激素

讀者迴響

熱門新聞

檢方將提當選無效　彰化45名當選人恐栽跟斗　

快訊／渡邊徹敗血症病逝享壽61歲！生前愛吃30歲患糖尿病

無名小站帥T華華宣布離婚！

傳論文抄襲遭撤銷士學位　鄭文燦取消2行程

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

她罹胃癌三期！醫見「愛吃1物」搖頭：半年就離開了

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

館長合體黃國昌「轟爆民進黨」2小時！　一夜噴50萬人次觀戰

準備數錢了！2023「超強運4星座」升官加薪

桃園2歲童高樓墜落　路人急報送醫不治

孫安佐女友解封「無罩出門」　一換邪惡視角…南半球炸出

女網紅想看世界盃「護照被剪」　直播痛哭

UNIQLO、GU感謝祭12／2開跑！

吳怡農「一句話」砲轟蔡英文！　劉寶傑嚇到冷汗直流

更多

最夯影音

更多
日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒
妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面