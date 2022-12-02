抗拒身體發育！國一男「偷吃雌激素」被抓包　父：我的孩子毀了

▲家長需要留意青少年在發育期遇到的心理困惑。（示意圖，非本文當事人／免費圖庫PAKUTASO）

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江寧波13歲的少年因為身體開始發育，抗拒生理上的變化，於是到藥店購買彌補雌激素的藥品，結果導致乳房發育、性器官萎縮，同時出現嚴重心理問題，甚至有自殘傾向。父親受訪表示，「這讓我們都快崩潰了！」

據《寧波晚報》報導，浩浩（化名）就讀國一，11月開始在校表現反常，不願意去上洗手間，爾後被老師發現，課桌有許多荷爾蒙類藥品。在接連追問之下，父親才得知兒子自7月開始，就偷偷摸摸在藥店購買了歐得通錠（Spironolactone）、孕酮（progesterone）和戊酸雌二醇片（Estradiol Valerate Tabletes），而且長時間超劑量服用。

父親透露，浩浩身體開始發育，有一些生理上的變化，但是他內心很抗拒，所以通過網路查到了有些藥物可以緩解他的焦慮，吃了以後「身體會舒服」，於是到藥店買藥。

然而這些藥品在大陸屬於處方藥，王先生感到十分不滿，「孩子才13歲，平時都是穿校服的，藥店的銷售人員居然把藥賣給他了，而且還不止一家藥店！」

家長發現浩浩亂吃藥後，立刻帶他去看醫生，結果發現已經出現乳房發育、性器官萎縮等現象，還伴有嚴重的心理問題，煩躁易怒，並且有自殘傾向，學習成績也一落千丈。母親最近只好請假在家，全力照顧孩子。

「我的孩子算是被毀了！」浩浩父親表示，一個成年人去買感冒藥，都要登記證件和住址，「藥店難道不懂什麼是處方藥、非處方藥？難道可以隨意出售這種激素類（荷爾蒙類）的藥品給孩子嗎！？」如今，浩浩已經出現了嚴重的藥物依賴。

目前，該名父親已經將涉事藥局投訴到相關部門，要為孩子討個說法，並且不排除通過法律途徑來取得相應的賠償。經過初步調查，涉及本次事件的一家藥店違反《藥品流通監督管理辦法》，已經被立案，其他情況正在進一步調查取證中。

醫生表示，孩子在青春期身體和心理都會發生很多變化，家長應該及時關注，進行正確引導，發現問題要尋求正規醫療機構的幫助。