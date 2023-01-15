縣民意外身亡　饒慶鈴致贈30萬微型保險理賠金

▲縣長饒慶鈴(右)今致贈意外身亡縣民微型保險理賠金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東陳姓民眾去(111)年9月上旬發生工作意外事故，經查為台東縣第2年度(110年-111年)與南山人壽合作微型團體傷害保險續保納保對象，縣長饒慶鈴在意外發生後第一時間即向家屬表達關心慰問，社會處也協助家屬辦理後續理賠作業。縣長饒慶鈴於15日與社會處長陳淑蘭一同前往陳姓民眾家裡，將保險理賠金30萬元支票送交家屬，並贈送春節禮品。

陳民遺孀洪女士向縣長說明，先生工作時是自營水電工程，去年9月4日至工地到傍晚遲遲未歸，手機一直未聯繫上，萬分心急地尋找，次日家屬再赴工地赫然發現陳民手握電動破碎機倒臥工地集水井，已明顯死亡，因陳君正值壯年又無重大疾病史，法醫判定後為電擊意外死亡，遺留近70歲母親、遺孀及3女1子，長女18歲，么女年僅2餘歲。

縣長饒慶鈴表示，台東縣自109年第4季起與中國人壽、南山人壽合作開辦微型團體傷害保險，3年來累計為本縣32,652位弱勢縣民提供基本意外保障。為讓弱勢縣民安全保障不中斷，縣府積極與中國人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司及南山人壽慈善基金會繼續合作微型團體傷害保險續保作業，112年起低收中低收微保年齡上限從65歲擴大至75歲，感謝保險公司無私提供承諾與支持。

社會處長陳淑蘭指出，目前弱勢微型保險對象為全縣15至75歲(身障者至70歲)的低收、中低收及身心障礙者(障礙等級輕、中度，且符合微型保險承保條件)，社會處與保險公司會主動對符合名冊進行比對加保，自開辦以來截至本月，縣民因意外致理賠共有9案，共計理賠金額新台幣252萬元。希望每位鄉親是健康平安，萬一不幸發生意外，還有微保幫忙弱勢家庭。

社會處提醒納保對象，如有理賠情事發生，應於10日內將意外事故及傷害狀況主動聯絡告知台東縣政府社會處社會救助及社工科或中國人壽、南山人壽，另外，如有低收入戶及中低收入戶及身障微型保險問題，可撥中國人壽0800-098889、南山人壽微保專線02-8752-1920、客服專線0800-020-060、縣府社會處社會救助及社工科089-350731轉231諮詢。