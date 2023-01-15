「選後一個多月鬧夠了！」　綠委喊話：民進黨沒站穩台灣不會穩

▲民進黨立委林靜儀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委林靜儀15日以「對黨自私，就是對國家自私」為題在臉書發文指出，2018年大選和2022年大選民進黨大敗後的差別，她沉痛表示，不論基於什麼心態，距離去年九合一選舉大敗已一個多月，也鬧夠了、該重整腳步了，「台灣不是不能沒有民進黨，但是民進黨沒有站穩，台灣不會穩。」

林靜儀指出，前幾天有記者問她「這次地方大選後跟2018年的差別」，她表示，2018年選民生氣的原因非常明確，2022年則是敗「一種不愉快的氛圍」。她提到，2018年選後雖然沮喪，但是準備了政策的修正方向，逐步改進，但2022年最糟的是，黨內陷入紛爭，指責支持者、指責所謂側翼、攻擊團隊，她認為，「現在的狀況是支持者比我們還要沮喪，而搖擺選民陷入『不知道你們選後在搞什麼』的心情。」

林靜儀憶起，2018年底公投亂象與地方選舉挫敗，天馬行空的「愛情摩天輪」取得橫掃全台氣勢，選後支持者非常錯愕、年輕朋友非常挫折；2020年初817萬票成功選擇了抗中保台路線，讓民進黨繼續執政，不是輕易的。她提到，2018年底到2019年初，黨主席改選是2019年1月初、行政院內閣改組是到2019年1月的事，而後來的立委補選是2019年3月中。

林靜儀表示，那時候整個氛圍都非常低迷，黨內同事們看到選區選票狀況震驚不已，中央部會內出現了很微妙的氛圍，後來很多重要政策到了後半年才見推動，她印象很深的是1月底2月初黨中央到台南開中常會，討論立委郭國文補選時，還圍繞在很挫折、黨內有紛爭與地方分裂的氣氛。她提到，但後來民進黨一步一步團結起來，一點一點的凝聚共識，她強調，當時讓民進黨打起精神來的，不是別人，就是無數為了台灣前途擔憂、為了孩子未來而努力的台灣人民。

「政治人物必須傾聽民意，但是，政治領袖更應帶領方向」，林靜儀提到，自己以一個黨員和民進黨黨公職的身分必須表示，不論基於什麼心態、想要表演給什麼人看，「選後一個多月，也鬧夠了」，該重整腳步了。她也喊話，台灣不是不能沒有民進黨，但是民進黨沒有站穩，台灣不會穩，強調「我們承載的是無數人的期待，對黨自私，就是對國家自私。」