澎湖歷史建築第一賓館驚傳命案　「跨海當房仲」男陳屍草地

記者陳洋／澎湖報導

馬公警分局調查指出，今日上午負責清掃第一賓館附近環境清潔人員，發現第一賓館旁草皮步道，有一名男子倒臥在地上，一度誤以為是路倒，緊急通報澎湖縣政府消防局，當救護車趕抵現場，救護人員發現樹幹上有繩索，男子面朝地趴在地上，早已氣絕多時，並通報警方接手後續處理，至於詳細死因有待進一步調查。

▲警方鑑識人員在遺體附近採證 。（圖／記者陳洋翻攝）

馬公警分局調查指出，今日上午負責清掃第一賓館附近環境清潔人員，發現第一賓館旁草皮步道，有一名男子倒臥在地上，一度誤以為是路倒，緊急通報澎湖縣政府消防局，當救護車趕抵現場，救護人員發現樹幹上有繩索，男子面朝地趴在地上，早已氣絕多時，並通報警方接手後續處理，至於詳細死因有待進一步調查。

▲列入澎湖縣歷史古蹟的第一賓館，是澎湖地區少數融合「和洋」混合風格的代表建築之一。（圖／記者陳洋翻攝）

轄區啟明派出所據報後，立即由員警在現場架起封鎖線，並由澎湖縣政府刑警大隊鑑識小組前往，發現男子身穿短衣、著長褲、打赤腳，樹上留有一截繩子，警方調查後，發現男子是由台灣抵澎，從事房仲業，年僅40歲。

至於男子究竟是因經濟狀況，還是感情因素想不開，仍有待警方進一步調查釐清。



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