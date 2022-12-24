　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖三寶撞人害手腳骨折　竟強行把受傷騎士「抱上車載走」

▲▼車禍,意外 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張男無照上路肇事，為了逃避刑責，竟不顧傷者求饒，強行將人載走...（示意圖／Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

澎湖一名張姓男子2020年3月無照開車上路，撞傷吳姓機車騎士，見路人打電話報案，竟為了脫免肇責，不顧傷者表明要等救護車，強行將人抱上車載離現場，再交由高姓女友將人載往醫院。澎湖地院審理後，認定張男肇事逃逸，又觸犯強制罪，合併應執行1年10個月徒刑。案經上訴，高分院近日予以緩刑5年。

根據判決書，張男2020年3月16日下午無照駕車，行駛至馬公市安宅里安逸湖旁道路往東0.8公里處交岔路口時，本應減速慢行，卻疏忽撞上吳姓男騎士，導致對方連人帶車倒地，且左小腿開放性及粉碎性骨折，右腕遠端橈骨、舟狀骨骨折，左半身多處擦挫傷。

張男下車查看吳男傷勢後，見路人正在打電話叫救護車，擔心無照又肇事被追究，不僅未留在現場等警方到場，還不顧吳姓騎士求饒，強行將人抱上副駕駛座，火速駛往馬公市東衛里某小吃部，再交由高姓女友載往三軍總醫院就醫。

吳男回憶，「車禍發生後，我拜託張男讓救護車送我去醫院，我有說不要讓他載，我已經手腳骨折了，但他卻將我整個人抱起來，塞進汽車副駕駛座，沒有告訴我他的姓名或聯絡方式，也沒有告訴我要去哪裡...」

警方獲報後，循線追查肇事駕駛身分，傳喚張男到案。不過，張男僅坦承撞傷人，否認肇事逃逸，辯稱當時水土不服拉在褲子上，才先載傷者去小吃部，拜託女友幫忙送醫，自己則在小吃部更換乾淨的褲子，「我有叫人載他就醫，我不承認我有肇逃！」

不過，黃姓證人出庭時表示，他以前曾找張男幫車子噴砂，留有彼此電話，結果張車禍後從吳口中得知，吳男是他公司的員工，立刻打電話來拜託「你認識吳ＯＯ嗎？可不可以請你跟他說私下解決，不要找警察」，被他拒絕「我沒那個能力，快把人送醫！」

▲▼澎湖地院,澎湖地方法院。（圖／翻攝Google maps）

▲澎湖地院判刑1年10個月。（圖／翻攝自Google maps）

澎湖地院審理後，認定張男觸犯肇事逃逸、強制罪，至於過失傷害部分，經與吳男以60萬元和解撤回，公訴不受理。然而，張男犯後否認肇逃、強制犯行，態度不佳，也未依約給付和解金，僅給付8萬元，因此2罪分論併罰，應執行1年10個月。

張男不服上訴，高院審酌雙方已經以60萬元和解，因此刑度不變，近日判決緩刑5年，交付保護管束，接受2場法治教育，全案仍可上訴。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
博客來解雇工作20年打掃阿姨！　律師見「合約2字」怒了
暴冷下探6°C！保暖8要點一次看　「兩大部位要包好」
遭宋逸民轟「私生活有很大狀況」！　小甜甜吐心聲
警專女學生熱舞「雪乳露出」掀暴動　本人IG曝光了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖三寶撞人害手腳骨折　竟強行把受傷騎士「抱上車載走」

遭控假承攬真僱傭！清潔婦「工作20年被解雇」　博客來緊急回應了

基隆男帶小17歲女開房間　雙眼翻白「馬上風」趴她身上亡

雲林暴力集團首謀新科鄉代裁定羈押　無法宣誓的他將喪失這個資格

台南市議員方一峰疑被恐嚇？　南警證實有8人申請隨扈

快訊／高雄男拿鐮刀砍姪子！遭員警連開15槍　送醫搶救不治

快訊／岡山男拿鐮刀砍姪子！員警連開15槍制止　腹部中彈送醫

快訊／新北男疑偷200萬公款　遭老闆撂7人爆頭打死！3嫌收押禁見

彭文正律師拍桌罵法官「混蛋」被北院提告　本人晚間回應了

批總統「論文門」法官昧良心或恐龍糊塗蛋　彭文正律師：鐵定上訴

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了　校長：反應良好

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

白家綺當四寶媽崩潰「找老公抱抱」　2女兒沒禁愛令「我們也都年輕過」

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

宣美台南記者會「驚天動地90秒」

駕駛車內點菸引爆炸！ 開一半車頂被炸飛高空

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

恭喜蕾菈！順利懷上「第二胎」　曬超音波...笑喊：最棒的生日禮物

恐怖三寶撞人害手腳骨折　竟強行把受傷騎士「抱上車載走」

遭控假承攬真僱傭！清潔婦「工作20年被解雇」　博客來緊急回應了

基隆男帶小17歲女開房間　雙眼翻白「馬上風」趴她身上亡

雲林暴力集團首謀新科鄉代裁定羈押　無法宣誓的他將喪失這個資格

台南市議員方一峰疑被恐嚇？　南警證實有8人申請隨扈

快訊／高雄男拿鐮刀砍姪子！遭員警連開15槍　送醫搶救不治

快訊／岡山男拿鐮刀砍姪子！員警連開15槍制止　腹部中彈送醫

快訊／新北男疑偷200萬公款　遭老闆撂7人爆頭打死！3嫌收押禁見

彭文正律師拍桌罵法官「混蛋」被北院提告　本人晚間回應了

批總統「論文門」法官昧良心或恐龍糊塗蛋　彭文正律師：鐵定上訴

賣魚哥王雷、吳宗憲聯手直播2小時狂銷3400萬　東森嚴選商品賣到新馬吸粉搶貨

恐怖三寶撞人害手腳骨折　竟強行把受傷騎士「抱上車載走」

拿垃圾交換禮物「幹嘛來參加」　過來人：根本就是在抓交替

馬斯克宣布推特將顯示「觀看次數」　證明用戶可能比想像更活躍

普丁至少取消「4個原定行程」　英國媒體質疑健康狀況

館史之戰新副本開…Toyz對質金旋風談詐賭案「付錢證據就該消失」

遭控假承攬真僱傭！清潔婦「工作20年被解雇」　博客來緊急回應了

基隆男帶小17歲女開房間　雙眼翻白「馬上風」趴她身上亡

富邦悍將沒談續約　洪一中轉任台鋼雄鷹教頭？

「最美里長」年曆來了！陳紫渝免費送1000份　時間、地點快筆記

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

社會熱門新聞

警專女學生熱舞「雪乳露出」台下男同學全瘋了

高雄男拿鐮刀砍姪子！遭警開15槍亡

5歲童寒夜獨走3公里迷途　教育局開罰

新竹吐血亡媽留獨子逆轉　「清寒證明」超意外

畫面曝！苗栗聯結車撞倒機車　騎士上身碎裂慘死

男帶小17歲女開房　「馬上風」趴她身上亡

雲林暴力集團首謀新科鄉代羈押

岡山男刀砍姪子！員警朝他連開15槍

再追！雲林惡煞砍人背後組織龐大　暴力集團首謀「當選下屆代表」涉妨害他人競選聲押

台南議員被恐嚇？警證實8人申請隨扈

獨／薪水全押阿根廷奪冠！他捧回34萬

遭控假承攬真僱傭！博客來回應了

彭文正律師罵法官被告　晚間回應

即／丈夫車停好　老婆從天而降壓碎擋風玻璃畫面曝

更多熱門

相關新聞

移動炸彈！立院初審「無照駕駛最高罰2.4萬」　沒照還酒駕噴3.6萬

移動炸彈！立院初審「無照駕駛最高罰2.4萬」　沒照還酒駕噴3.6萬

台灣交通事故每年約3千人死亡，其中無照駕駛肇事每年近5萬件，奪走超過450條人命，近4萬人受傷，成道路上不定時炸彈，立法院交通委員會初審通過，未來無照駕駛最高罰款將從1.2萬元提高到2.4萬元，5年內累犯將重罰2.4萬，另酒駕還無照將重罰1.8萬到3.6萬元。

縣定歷史建築澎湖第一賓館　男陳屍草地

縣定歷史建築澎湖第一賓館　男陳屍草地

澎湖安良廟宇虎爺發財金被偷　村民激憤誓逮賊

澎湖安良廟宇虎爺發財金被偷　村民激憤誓逮賊

陳光復公布小內閣人事　為澎湖做對的事

陳光復公布小內閣人事　為澎湖做對的事

路口猛撞自小客「女騎士噴飛慘死」機車陷火海

路口猛撞自小客「女騎士噴飛慘死」機車陷火海

關鍵字：

三寶無照駕駛澎湖

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜「理念不合」退教會！

才唱4首歌...五月天阿信開嗆了　團員傻眼

博客來解雇20年打掃阿姨！合約超心寒

遭宋逸民教會轟！　小甜甜吐心聲

維他命C有致癌物　衛生局法辦業者

小情侶激戰完「甜蜜1舉動」錯慘了！

Superdry退燒？網曝竹科工程師改穿「這1牌」

快訊／亞洲統神創戰隊

男同事送內衣　女友回答讓他綠炸

警專女學生熱舞「雪乳露出」台下男同學全瘋了

五月天開唱「觀眾舉紅布條」　阿信一看慌喊收起來

高雄男拿鐮刀砍姪子！遭警開15槍亡

LINE隱藏版「5款免費貼圖」快載！能直接贈好友

媳婦住月子中心遭嫌浪費！霸氣婆婆：我出錢

「3星座、5生肖」財運旺！　專家點名威力彩、大樂透中獎率高

更多

最夯影音

更多
陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」
警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了　校長：反應良好

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了　校長：反應良好

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

白家綺當四寶媽崩潰「找老公抱抱」　2女兒沒禁愛令「我們也都年輕過」

白家綺當四寶媽崩潰「找老公抱抱」　2女兒沒禁愛令「我們也都年輕過」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面