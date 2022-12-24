恐怖三寶撞人害手腳骨折　竟強行把受傷騎士「抱上車載走」

▲張男無照上路肇事，為了逃避刑責，竟不顧傷者求饒，強行將人載走...（示意圖／Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

澎湖一名張姓男子2020年3月無照開車上路，撞傷吳姓機車騎士，見路人打電話報案，竟為了脫免肇責，不顧傷者表明要等救護車，強行將人抱上車載離現場，再交由高姓女友將人載往醫院。澎湖地院審理後，認定張男肇事逃逸，又觸犯強制罪，合併應執行1年10個月徒刑。案經上訴，高分院近日予以緩刑5年。

根據判決書，張男2020年3月16日下午無照駕車，行駛至馬公市安宅里安逸湖旁道路往東0.8公里處交岔路口時，本應減速慢行，卻疏忽撞上吳姓男騎士，導致對方連人帶車倒地，且左小腿開放性及粉碎性骨折，右腕遠端橈骨、舟狀骨骨折，左半身多處擦挫傷。

張男下車查看吳男傷勢後，見路人正在打電話叫救護車，擔心無照又肇事被追究，不僅未留在現場等警方到場，還不顧吳姓騎士求饒，強行將人抱上副駕駛座，火速駛往馬公市東衛里某小吃部，再交由高姓女友載往三軍總醫院就醫。

吳男回憶，「車禍發生後，我拜託張男讓救護車送我去醫院，我有說不要讓他載，我已經手腳骨折了，但他卻將我整個人抱起來，塞進汽車副駕駛座，沒有告訴我他的姓名或聯絡方式，也沒有告訴我要去哪裡...」

警方獲報後，循線追查肇事駕駛身分，傳喚張男到案。不過，張男僅坦承撞傷人，否認肇事逃逸，辯稱當時水土不服拉在褲子上，才先載傷者去小吃部，拜託女友幫忙送醫，自己則在小吃部更換乾淨的褲子，「我有叫人載他就醫，我不承認我有肇逃！」

不過，黃姓證人出庭時表示，他以前曾找張男幫車子噴砂，留有彼此電話，結果張車禍後從吳口中得知，吳男是他公司的員工，立刻打電話來拜託「你認識吳ＯＯ嗎？可不可以請你跟他說私下解決，不要找警察」，被他拒絕「我沒那個能力，快把人送醫！」

▲澎湖地院判刑1年10個月。（圖／翻攝自Google maps）

澎湖地院審理後，認定張男觸犯肇事逃逸、強制罪，至於過失傷害部分，經與吳男以60萬元和解撤回，公訴不受理。然而，張男犯後否認肇逃、強制犯行，態度不佳，也未依約給付和解金，僅給付8萬元，因此2罪分論併罰，應執行1年10個月。

張男不服上訴，高院審酌雙方已經以60萬元和解，因此刑度不變，近日判決緩刑5年，交付保護管束，接受2場法治教育，全案仍可上訴。

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