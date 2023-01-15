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有大雞腿油飯、鐵支香腸便當！　超商限定「7款開運鮮食」來了

▲▼全家推7款開運鮮食。（圖／業者提供）

▲超商7款開運鮮食一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

新年到就要怒吃一波開運美食迎好運！近日有超商一口氣網羅「7款開運鮮食」，包括超夯的「五滷財神大雞腿油飯」強勢回歸外，還有以雙層牛肉寓意好事成雙的「大口美式牛肉堡飯糰」、選用黃金薯餅搭配香濃花生醬象徵黃金滿袋的「黃金熔岩牛肉堡」等，即日起於全門市正式上市。

全家「開運鮮食」回來了，今年一口氣推出7款選擇，首推重磅回歸的「五滷財神大雞腿油飯」，是以古法炊煮油飯搭配特選秘滷大雞腿 ，每一口都滿足爆表，還有經典復刻的「腸腸鐵支便當」，以4支台式烤香腸作為主角，要讓民眾「吃完鐵支，必定鐵支」，加碼吃大份量、有雙層牛肉的「大口美式牛肉堡飯糰」，寓意好事成雙，及黃金薯餅搭配香濃花生醬、牛肉餅的「黃金熔岩牛肉堡」，可是有著黃金滿袋的好兆頭，通通要吃到。

▲▼全家開運鮮食。（圖／業者提供）

▲加碼吃3款全新好事花生麵包。

除外還有好事花生系列共3款烘焙新品，包括「好事花生牛奶麻吉麵包」、「好事花生羅宋」及「好事花生旺來小土司」，兔年想開運肯定要衝吃一波。

▲▼超商開賣刈包、佛跳牆。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣小碗佛跳牆。

另，為迎接農曆新年，7-11也特意推出小份量、個人化的「佛跳牆」，特意找來米其林推薦台菜餐廳「膳馨」合作，每一碗都能吃得到排骨酥、扇貝、芋頭等食材，即日起於超過6500店正式開賣。

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