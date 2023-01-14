超扯傳產公司送員工「30公克黃金」！入職10年就能拿到

▲有企業為了犒賞資深員工，砸了上百萬美元贈送24K金的金牌。（示意圖／視覺中國CFP）



記者柯振中／綜合報導

近日準備要過年，許多公司會發放年終獎金，讓員工過個好年。浙江寧波一間汽車零件公司為了犒勞員工，特意花了上百萬美元，訂製68枚金牌、226枚銀牌，發送給在職滿5年、10年的員工，且無論職位高低統統都有，超狂的獎項曝光後，讓網友們驚呆了。

綜合陸媒報導，這間「金發發行公司」位在浙江寧波，是某汽車廠的零部件公司，2010年成立後，主要業務為通用設備製造，經過10多年的發展，從一間只有數十人的小公司，發展成有1,000多名員工的規模。

▲▼超扯傳產公司送員工30公克金牌，資深員工領到後相當開心。（圖／翻攝《紅星新聞》）



而在公司內部，任職超過5年的員工約佔了30％，也因此董事長決定頒發「忠誠度獎」，訂製了68枚金牌、226枚銀牌，在年終尾牙上頒獎。

金發發行公司訂製這些金牌、銀牌總共花了上百萬美元，其中的金牌分為2種規格，分別是30克、20克的金牌，純度為24k金，以30公克的金牌來計算，光是黃金的價值就有約新台幣5萬5,140元（以1月13日台灣銀行收購價來計），銀牌的規格則為200克、100克，顯見董事長相當大方。

對此，也有員工透露，在該企業工作一段時間後，發現工作氛圍相當不錯，同事之間的相處也十分和善，聽到頒發金牌的消息，更是不敢置信，希望有一天自己也能領到。