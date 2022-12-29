主打亞洲「唯一瑞士黃金條塊」實體店　業者搶攻高端市場

▲店內主打販售瑞士黃金條塊。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

看好疫情降溫與消費市場回溫，標榜「亞洲唯一瑞士黃金條塊實體店面」的聖石金業旗艦門市，選擇在北市大安區的精華地段開業，主打專門販售LBMA（倫敦金銀市場協會）認證的瑞士黃金條塊，在歲末年終時，期望搶下高端客戶的族群市場。

企業發言人張家楚表示，門市所販售的是黃金的「重量」，因為黃金的價值真正來自於它的「重量」，透過如此珍貴的價值，讓黃金條塊創造一個新的生命，而非只是在節慶才會購買的商品。除了經營實體黃金條塊、國際認證的貴金屬條塊及各式金銀幣外，同時因應特定客戶的儲存需求，提供並安排貴金屬儲存服務，方便客戶有效規劃管理財富，客戶可從購買、儲藏及出售享有完整性服務，減少所承受的風險。

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張家楚說，看好近來景氣發展，期盼透過服務態度及具競爭力的價格，提供高品質的商品搶攻高端市場。以在業界累積超過30年以上的服務資歷，合作對象包含大陸、日本及東南亞各國，以豐富的資歷贏得客戶的信賴。此外，團隊及合作伙伴具有亞洲大型黃金鑄造商、珠寶銀樓業、貴重金屬運送倉儲業等完整的資歷及背景，具有業界首屈一指的豐富經驗，同時能為客戶創造最大利益，提供專屬的客製化服務。

張家楚指出，該店面緊臨大安森林公園，位處台北市黃金地段上，是十足的「黃金店面」。內專賣瑞士實體黃金條塊，除了有瑞士亞格賀利氏（ArgorHeraeus SA）精煉廠取得的認證外，還提供Pamp、Metalor、Valcambi、Credit Suisse等多種國際認證的黃金與重量給予顧客，並有多種款式條塊供客戶選擇，期望透過「黃金店面」及多樣產品，吸引高端客戶的親睞。