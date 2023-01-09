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婚前花8.1萬買鑽戒！她拿到銀樓想賣掉　聽老闆開價氣傻了

▲▼女子先前花8.1萬買鑽戒，近日想賣掉，銀樓老闆竟開價810元收購。（圖／翻攝微博）

▲女子先前花8.1萬買鑽戒，近日想賣掉，銀樓老闆竟開價810元收購。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

許多人步入婚姻時，喜歡購買鑽戒來象徵愛情。不過，安徽一名女子婚前購買了2只鑽戒，總共花費約1萬8,000元（人民幣，下同，約新台幣8萬1,044元），沒想到近日準備出售，銀樓的老闆竟然只開價180元（約新台幣810元）收購，讓她瞬間傻眼，也為當初的決定感到後悔。

綜合陸媒報導，這名女子表示，她16年前買了一只鑽戒，當時約花費4,000元（約新台幣1萬8,010元），10年前準備結婚時，又買了另一只鑽戒，花費1萬4,000元（約新台幣6萬3,034元）。

不過，因為體型改變，當初的戒指已經戴不下，她於是打算拿去賣掉。豈料9日到銀樓估價，女子差點被氣得原地去世，銀樓的老闆告知，16年前買的這款鑽戒不值錢，只能開價100元（約新台幣450元），至於10年前買的鑽戒，則是更加不值錢，連100元都不到，2只鑽戒最後的收購估價為180元（約新台幣810元）。

老闆進一步補充，因為鑽石的純度、光澤都不好，所以才會如此不值錢，雖然2只鑽戒都是知名珠寶品牌出廠的，但品質並不好。

女子聽完後十分傻眼，認為老闆太過侮辱人，氣得直接跑回家，寧願將戒指丟掉或送人，也不會再拿去賣。事後，女子也不禁直呼，早知道當初結婚時就別買鑽戒，尤其是這種碎鑽，如果是買黃金戒指，至少還能保值，也不會讓她這麼生氣。

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