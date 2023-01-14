美示警「BNT次世代」中風機率增！指揮中心不買了？王必勝給答案

▲民眾接種莫德納次世代疫苗，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國政府發布「BNT次世代雙價疫苗」安全警訊，65歲以上長者接種後21天內可能有較高機率發生缺血性中風。國內今年疫苗政策不排除採購BNT雙價疫苗，是否會受到影響？指揮中心指揮官王必勝今（14）日回應，該警訊僅為初步系統監測，除非證實真的有相關疑慮，目前還是朝「考慮購買」方向規劃；指揮中心下周召開專家會議、春節後BNT也有計畫來訪，屆時可以再進一步洽談。

王必勝今日受訪指出，美國政府發佈「BNT次世代雙價疫苗」安全警訊，並表示會進一步釐清相關狀況。至於國內，目前提供民眾接種的僅有「莫德納次世代雙價疫苗」，沒有相關警訊且國內安全監測都正常，請民眾放心接種。

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去年底因為鴻海集團創辦人郭台銘提出BNT次世代疫苗需求，引發一番爭論，郭董還一度引述「禽獸食祿」等16字抨擊政府。中央流行疫情指揮中心當時特別說明2023年疫苗政策，將會以購買mRNA次世代疫苗為主，其中莫德納已有1500萬劑合約，也不排除購買BNT，但是要看量、實際狀況與合約內容。

然而相關警訊是否會影響到BNT採購？王必勝表示，目前還只是一個初步警訊，監測有發現這個狀況，還要進一步釐清是否有問題，美國CDC現階段也還是建議繼續施打。他認為，除非證實真的有問題，目前還是會以「考慮購買」的方向去走，但也還是要持續觀察。

王必勝也透露，指揮中心下周會開專家諮詢會議，就雙價疫苗政策方向聽取專家意見，其中也會討論疫苗採購品牌相關議題；此外，指揮中心和BNT原廠有書信往來，對方表示可能在過完年之後，2、3月來訪，屆時可以再進一步洽談。