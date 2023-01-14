創下半年50刷紀錄！「鼓吹生氣」被列禁書　龍應台《野火集》再版

▲龍應台成名作《野火集》將重出傳奇經典版。（圖／Facebook／龍應台 - Lung Yingtai）

記者林育綾／綜合報導

作家龍應台在30多年前因《野火集》一書聞名，創下半年內50刷的紀錄，被形容是一把「燎原的火」，鼓吹為了亂象而「生氣」是重要的事。不過她的作品在去年傳出遭到中國大陸校園禁讀；如今該書將在台灣重新出版「傳奇經典版」，新增許多評論、專訪，還有龍應台在新版序有感提到「不得已，今天仍舊要說」！

龍應台在1984年於報紙評論80年代台灣社會的種種問題，從〈中國人，你為什麼不生氣〉到〈我的台灣意識〉，批評生活在台灣的是「懦弱自私的中國人」，針對當時的自然環境污染、道德問題、教育僵化、言論與思想的不自由等，一一提出看法。

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她看見台灣人對於種種不合理的現象「麻木」，一切以「忍耐」為上。因此鼓吹理性的「生氣」是一件很重要的事情，也就是獨立思考、價值判斷、勇氣與良知，鼓勵民眾不要再對亂象麻木。

這些文章在1985年集結成《野火集》出版時，也獲得激烈的迴響，盛況空前，21天內再刷24次，半年內就累積了50刷，可說成了人手一本、家家戶戶都有一本的社運或學運指南。詩人余光中還曾經形容，《野火集》是一把「燎原的火」，「火勢之大不僅燒熱了文化界，甚至也薰出了廣大的市井小民⋯」。

▲龍應台《野火集》將出版傳奇經典版，將於2023台北國際出展開展當日發行。（圖／時報出版）

《野火集》出版後數十年間持續再版，如今時報出版將在台重出「傳奇經典版」，預計於1月31日也就是「台北國際書展」開展時推出，期望讓年輕人了解台灣的來時路，尤其在走過威權，走過民主後思考，「所謂壓迫，哪裡只有一種面孔呢？對於自由精神的壓迫，威權時代和民主時代以不同形式發作，所以，哪一個時代，可以不需要點火的人？」

《野火集》的傳奇經典版，封面將以燙金重現藝術家董陽孜題字「野火」，喚醒一個時代的共同符號與記憶。而內容方面，收錄全部「野火」文章27篇，包括《野火集》、《野火集外集》；還有楊澤、王丹等海內外文化人、學者的評論文章；同時新增陸媒專訪龍應台的文字，談野火在大陸現象。新版序還有〈認識自己的來時路〉，時至2023年，龍應台有感「不得已，今天仍舊要說」！

出版社也提到，歷史從來沒有終結這回事，這是一本跨越地域的公共文本，不僅記錄了台灣社會覺醒的脈絡，成為一個時代的見證，更在時空背景變換，權力壓迫以不同種類浮現時，它再度成為一面折射精準的鏡子。