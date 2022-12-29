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台北國際書展恢復2月舉行！3族群免費入場　主題國波蘭亮點公開

▲▼「2023台北國際書展」將於1月31日～2月5日在世貿一館舉行，主題國為波蘭。（圖／記者林育綾攝）

▲「2023台北國際書展」主題國為波蘭，Netflix《獵魔士》原著作家、《垃圾之書》作家等將親自來台。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

「2023台北國際書展」將於1月31日～2月5日在世貿一館舉行，以「閱讀的多重宇宙」為主題，主題國波蘭特別為台灣規劃三大展覽，人氣繪本《跳舞的熊》等波蘭作家將親自來台；另也有其他國際焦點。文化部同樣在展場增加「防疫走道」；此外也讓18歲以下、持桃園以南及宜花東當日高鐵台鐵車票者、外籍人士等免費入場。

▲▼「2023台北國際書展」將於1月31日～2月5日在世貿一館舉行，主題國為波蘭。（圖／記者林育綾攝）

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▲台北國際書展基金會董事趙政岷表示，今年以「閱讀的多重宇宙」為主題。（圖／記者林育綾攝）

台北國際書展基金會董事趙政岷提到，台灣有「一半以上」的出版品來自國外，是一個自由開放的思想國度，期待人們來書展體會。過去3年疫情影響讓書展起了很多變化，疫情甚至也改變了人與人的關係、國家與國家的關係、我們與閱讀的關係等，因此今年以「閱讀的多重宇宙」為主題，除了波蘭主題國，其他國際焦點還有法國、德國、比利時、義大利、韓國、日本等。

「波蘭主題國館」由波蘭書協、波蘭台北辦事處共同規劃，經歷2年多籌備，館內將舉辦三場主題展覽，分別為「從書中看波蘭歷史」、「百年波蘭繪本插畫展」，還有將吸引古書控的「世界文明史珍本古籍展」。

▲▼「2023台北國際書展」將於1月31日～2月5日在世貿一館舉行，主題國為波蘭。（圖／記者林育綾攝）

▲「波蘭主題國館」由波蘭書協、波蘭台北辦事處共同規劃，耗費2年多籌備。（圖／記者林育綾攝）

「從書中看波蘭歷史」精選23本波蘭書籍，從傳說起源到現代社會，讓讀者透過閱讀串聯波蘭的歷史。「百年波蘭繪本插畫展」精選1918～2018百年間波蘭經典童書繪本與畫作，搭配《插畫精選：百年波蘭童書繪本》專書展出。

而最神秘、吸睛的「世界文明史珍本古籍展」，將展出有關古埃及至歐洲文藝復興、哥倫布發現新大陸等關鍵文明發展的8冊珍本古籍複製品，其中蕭邦的《鋼琴協奏曲F小調》與卜彌格《中國植物誌》2冊，將在台北國際書展搶先曝光。

▲▼「2023台北國際書展」將於1月31日～2月5日在世貿一館舉行，主題國為波蘭。（圖／記者林育綾攝）

▲▼波蘭主題國策展單位更力邀8位重量級作家來台。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2023台北國際書展」將於1月31日～2月5日在世貿一館舉行，主題國為波蘭。（圖／記者林育綾攝）

波蘭主題國策展單位更力邀8位重量級作家來台，包含近期Netflix改編的《獵魔士》原著作家安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski），該系列書是波蘭當代最受歡迎的暢銷小說。還有在台灣已有中譯本的維特多．沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski），以及詩人、跨界創作者、童書作者及插畫家等都親自訪台，將參與書展之夜朗讀活動、互動工作坊等。

主題國館主視覺以國家經典紅色為代表色，融合傳統與現代波蘭設計元素的展館，將讓臺灣讀者對於波蘭出版文化有深刻體驗，並舉行新書推介會、互動工作坊與音樂表演等活動，邀請讀者從書籍閱讀、美食、手作互動等面向認識波蘭。

2月4日週六舉辦的「波蘭之夜」，將由波蘭和烏克蘭的民族音樂、爵士樂、電子音樂融合為特色的四人音樂團體AGADANA來台演出，更為民眾示範波蘭國民料理「獵人燉肉」做法、限量試吃活動，感受波蘭傳統音樂和驚喜美食秀。

▲▼「2023台北國際書展」將於1月31日～2月5日在世貿一館舉行，主題國為波蘭。（圖／記者林育綾攝）

▲其他國際焦點還有法國、德國、比利時、義大利、韓國、日本等。（圖／記者林育綾攝）

另外，首度獨立設館參展的「義大利館」將帶來精選羅馬書展、參展出版社的選書展，另一亮點為「卓越義大利：新生代兒童插畫家」，展出新生代插畫家作品。「法國館」邀請各領域專家學者來臺辦理講座；「比利時館」將展出11家出版社的重點推薦繪本與圖像小說，並從譯者、繪者等角度探討比利時繪本、漫畫文化。隨邊境逐步開放，法國館、德國館、韓國館、泰國館、香港等參展單位均邀請知名作家來台。

▲▼「2022台北國際書展」在6/2-7於台北世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲2023台北國際書展同樣增加「防疫走道」，也開放特定條件民眾「免費參觀」。（資料圖／記者林育綾攝）

為鼓勵更多民眾閱讀，2023台北國際書展也開放部分免費參觀，包括「18歲以下民眾」、持展期當日高鐵與台鐵「桃園以南、宜花東」票根者都能免費入場，「外籍人士持護照及居留證」也可免費入場參觀。

書展即日起開賣預售票，而為響應節能減碳，現場將全面採用交通卡入場，不另設售票亭，若現場有購買紙本票需求者，可至世貿信義路出入口大會服務台購買。文化部也持續吸取相關經驗，同樣增加「防疫走道」，保留展區距離，提升參展單位及讀者優質的逛展品質。

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