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書被禁仍繼續寫！龍應台作品推限定版　瘋狂書迷發起「大武山之旅」

▲▼ 。（圖／翻攝自龍應台FB）

▲龍應台長篇小說《大武山下》搬上舞台 。（圖／翻攝自龍應台FB）

記者林育綾／綜合報導

龍應台作品遭到中國大陸校園禁讀；不過在台灣，她的第一部長篇小說《大武山下》傳來佳績，除了帶動潮州觀光熱潮，還有書迷受啟發，以「大武山下之旅」為靈感創作音樂影像劇場。為了慶祝作品搬上舞台，出版社也量身推出《大武山下繽紛世界：小說啟發音樂影像劇場紀念套組》限定版，還特製《大武山下博物世界》別冊收錄278種動植物，即日起開賣。

龍應台在2020年發表《大武山下》小說時曾說，「這是一本屏東書，獻給屏東人！」當時作品出版迴響熱烈，不但帶動了屏東觀光熱潮，「大武山」從此也成為一個文學地景，啟發不同藝術家的接力創作。

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其中音樂影像劇場《緣那麼淺，愛那麼深》──幾個瘋狂書迷的《大武山下》之旅，就是受到龍應台《大武山下》的啟發，由作詞人鍾永豐、作曲家張玹、導演黃郁晴感受書中的文字，以書迷身份，讓書中虛實交錯的奇幻古徑躍然紙上，用音樂、影像、畫面描述了一段光影交織的魔幻旅程。

▲▼龍應台作品搬上舞台成音樂劇，出版社同步推出《大武山下繽紛世界：小說啟發音樂影像劇場紀念套組》限定版。（圖／時報出版）

▲為慶祝龍應台作品搬上舞台成音樂劇，出版社同步推出《大武山下繽紛世界：小說啟發音樂影像劇場紀念套組》限定版。（圖／時報出版）

為了慶祝龍應台作品搬上舞台，時報出版也量身打造《大武山下繽紛世界：小說啟發音樂影像劇場紀念套組》限定典藏盒裝組，即日起於全台上市，其中除了有《大武山下》小說外，還有一本《植物有記憶，動物有靈魂：大武山下博物世界》別冊，循著小說章節線索，圖鑑式的介紹278種動植物。

出版社介紹，龍應台有著博物學家的好奇心，對土地由衷謙卑與感恩之情，使她對一座大山、一個小鎮的田野觀察，化作小說中超過200多種植物和動物，他們跟人類一樣，都有各自獨一無二的生命密碼。這本別冊是是一本簡易的博物課，讓讀者學習認識台灣特有與原生的動植物生命。

另外，龍應台在寫作時，邊查找資料邊做的塗鴉筆記，充滿自成一派的手感趣味，這次精選了6張塗鴉搭配小說金句作為明信片；還有她親手電繪一幅「52赫茲」深海鯨魚的海報，祝福讀者能在畫作中聆聽自己心聲的流動；並為書迷客製化專屬的繽紛口罩。

▲▼龍應台作品搬上舞台成音樂劇，出版社同步推出《大武山下繽紛世界：小說啟發音樂影像劇場紀念套組》限定版。（圖／時報出版）

▲出版社同步推出《大武山下繽紛世界》紀念套組。（圖／時報出版）

《大武山下》敘述一個身心脫臼的作家，回到故鄉小鎮，命運般邂逅了十四歲的少女「小鬼」，兩人一同踏上大武山古道的神祕旅程，不僅探觸土地、植物、動物的生命歷史，也逐步解開塵封多年的謀殺真相，最終有機會找到身心歸位的方向。

此次創作音樂劇的音樂人鍾永豐說，當初讀《大武山下》看到小鬼的遭遇，跟印象中的鍾正芳命案疊合，緊張、懸疑，情緒急轉，讓他45年前國中一年級時每日被報紙、電視新聞感染、堆疊的憤怒、不捨與對正義的企盼，從記憶底層盤旋起昇。「讀至末尾，我想，很多我這個年次上下的南部孩子，或會覺得禁錮於胸中深處的不安幽魂，漸而出困了。」

鐘永豐提到，「《大武山下》非是懸疑偵探小說，相反地，它以大悲的筆觸穿越層層的迷離報導，再現了1960、70年代屏東平原的純潔、富庶與壓抑，並以植物／地理學家的驚奇之眼，描述了平原上那些交疊著歷史生態、釘住無數鄉愁之眼的壯闊山河；這一切均讓我心裡洶湧著音樂衝動，想為小說配樂。」

《緣那麼淺，愛那麼深》音樂影像劇場 —— 幾個瘋狂書迷的《大武山下》之旅，將於10月8日、9日在屏東演藝廳演出；另外10月7日晚上在屏東演藝廳實驗劇場，龍應台也將帶領「大武山下 百工百讀」活動，串連屏東的可可、咖啡、醬油、海洋等各行各業的人以鄉音朗讀，與讀者們再度相遇。

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