竹北發6千紓困金民眾搶遷戶籍！前議員要求比照　高虹安：不會跟進

▲新竹市長高虹安昨日針對普發議題回應，新竹市目前還有百億欠債，將以還債與重大施政為優先，不考慮普發。（資料圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

日前新竹縣竹北市公所宣布每人發放6000元紓困金引起戶籍遷徙潮，同時也讓隔壁的新竹市民羨慕不已，前市議員李妍慧就提出，新竹市民應可普發4077元，對此，市長高虹安認為，竹市目前債務超過百億元，已無自償能力，與竹北市的零負債不同，李前議員的提議只看收入，完全沒顧及支出需要。

高虹安表示，新竹市的對口層級單位是新竹縣並非竹北市，新竹縣全縣的普遍作法，還需要做觀察。因前議員李妍慧拋出普發的議題，她也立刻責成財政處、主計處進行相關計算。

目前計算結果2022年及2021年竹市法定預算分別為短絀19.07億及19.69億元，因收入增加及撙節支出結果，決算後賸餘分別為8.77億元及8.08億元。

高虹安解釋，如果只看上述的收入是有剩餘，但實際上竹市目前的債務超過百億元，包括世博台灣館產創園區基金因營運不善，負債11.67億元，已經沒有自償能力，審計處之前也有提出相關警示。

目前竹市累計非自償債務達100.17億元，都需靠市庫償還。考量財政健全及財政紀律，決算剩餘時應以優先還債及執行重大施政為原則，以減輕舉債壓力，避免債留子孫。

對於李妍慧的提議，高虹安認為，前議員只看到收入，完全沒顧及支出需要，沒有像竹北市零負債，目前市府暫時會再跟財政處及主計處來將所有財政規劃，全數盤點後再跟市民朋友報告，但現階段並不會跟進竹北市普發。