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喝「1湯品」好處多！醫曝「熱量超低」：能減肥還防癌

喝「1湯品」好處多多！醫曝「熱量超低」：還能減肥、防癌

▲牙醫師劉馥萱指出，喝味噌湯有4大好處。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

冷颼颼的天氣，不少人都會想喝碗熱湯來暖暖身子，牙醫師劉馥萱就分享了喝味噌湯的四大好處，不僅熱量低，內含的益生菌可以促進腸胃蠕動，還能夠降低膽固醇、預防癌症，好處多多。

牙醫師劉馥萱在臉書粉絲專頁發文指出，由於台灣曾受到日本統治，而現在許多店家都會販售的味噌湯，就是從日本傳進的美食，且喝味噌湯還有4大好處，包括減肥排毒、降膽固醇、預防癌症、改善女性更年期症狀。

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1.減肥排毒 ：

以市面上常見味噌湯碗為例，多數味噌湯的熱量皆不超過100卡，因此在攝取蛋白質、澱粉這類熱量較高的食物之前飲用味噌湯，能增加飽足感減少進食。味噌含有一種叫做「米麴菌」的益生菌，研究證實這類益生菌能促進腸胃蠕動，改善腸道的消化吸收功能，並且緩解腸道的消化症狀。

2.降膽固醇 ：

黃豆所含有的皂素、不飽和脂肪酸與磷脂質，能降低低密度膽固醇、增加高密度膽固醇，對於預防高血脂、動脈粥狀硬化及其他心血管疾病有許多幫助。

3.改善女性荷爾蒙 ：

黃豆製品如味噌、豆腐、豆漿等食物皆含有大豆異黃酮，可幫助身體產生雌激素，改善女性更年期缺乏荷爾蒙所出現的問題，如熱潮紅、盜汗、心悸、頭痛與情緒不穩等。

4.預防癌症：

黃豆發酵後的味噌所含有的類黃酮，具有高度抗氧化能力，可避免發炎反應及細胞基因突變，進一步達到預防癌症的效果。

牙醫師劉馥萱就分享了喝味噌湯的四大好處。（圖／翻攝臉書）

▲牙醫師劉馥萱分享喝味噌湯的好處。（圖／翻攝臉書）

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