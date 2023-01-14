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快看優惠碼！　速食店不限量「免費送堡」只有5天

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王華堡日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天就能搶先訂！人氣速食店「漢堡王」1月限定「華堡日」來了，限時4天只要預訂指定套餐並輸入優惠碼，再選定1月18日取餐，就可多吃小華堡1顆，且18日當天憑粉專截圖於門市也同享優惠，等於有5天直接爽嗑買1送1，鐵粉肯定要衝一波。

漢堡王「1月華堡日」登場，即日起至1月17日限時4天只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定1月18日當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐送且不限量，加碼抽百事可樂造型抱枕1個（共抽20名），而1月18日當天於門市也能憑粉專截圖、或於官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠，提醒該活動不適用於部分門市。

▲▼麥當勞金黃地瓜條。（圖／業者提供）

▲麥當勞3大品項買1送1。

另，麥當勞至1月31日也祭出「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「23Jan」，即可享有「熱經典那堤」、「熱經典美式」及「金黃地瓜條」（3擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

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