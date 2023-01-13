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不漲還特價！超商茶葉蛋「只要9元」　飲料最低下殺73折

▲▼ 超商茶葉蛋。（圖／記者曾婉婷攝）

▲7-11茶葉蛋下殺9元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周姈姈／綜合報導

省荷包的機會來了！就有超商推出茶葉蛋、飲料優惠，茶葉蛋限時下殺「每顆只要9元」，而茶飲、乳品、果汁等類別則有長期優惠，除了購買就能享單件折扣之外，還要再送點數，等於最低可享73折優惠。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「茶葉蛋優惠」，即日起至2/28止，茶葉蛋50入特價475元，等於1顆茶葉蛋只要9.5元；OPEN POINT APP即日起至3/31止還有「茶葉蛋訂閱制」，30天30入270元，限期1個月內兌換完畢，平均每顆只要9元更便宜。

▲▼飲料優惠 。（圖／7-11提供）

▲23款家庭號飲品單件95折，還要再送點數 。（圖／7-11提供）

為了讓大家能省更多錢，7-11還有家庭號冷藏飲料優惠，即日起至3/7止，集結23款家庭號飲品單件95折，OPEN POINT會員還可再加贈點數，換算下來平均73～89折，像是原價70元的農榨檸檬飲（900ml），現在特價只要58元，還能再加贈7點OPEN POINT點數，等於現省19元，比量販價划算。

麥當勞人氣早餐「滿福系列」驚喜升級了，強勢推出「蕈菇滿福系列」，共有5口味選擇，包括「蕈菇滿福堡」、「蕈菇青蔬滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」及「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」。

▲▼麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」限時開吃。（圖／業者提供）

▲麥當勞早餐滿福系列推出全新「蕈菇滿福系列」。（圖／麥當勞提供，下同）

該系列通通選用軟中帶Q的春麥滿福麵包夾進豬肉排，再佐以切片蕈菇黑胡椒醬，每一口都是濃濃蕈菇香，其中，蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋可是一次就能吃到雙層香煎豬肉、切達起司、滑嫩太陽蛋等料，滿足爆表，即日起至3/14止限時搶吃。

▲▼麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」限時開吃。（圖／業者提供）

▲蕈菇滿福系列有5口味選擇。

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