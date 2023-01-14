北市松山慈惠堂歲末送暖　捐助百萬現金物資...助貧戶學童

▲北市松山慈惠堂。（圖／記者林振民攝）

記者游宗樺／台北報導

北市松山慈惠堂為感念瑤池金母濟世精神，在歲末年終舉行2023年台北母娘文化季的冬令救濟暨頒發清寒獎助學金活動，期望發揮關懷社會、扶弱濟貧、敦睦周鄰及人飢己飢精神，發放百萬元慰問金、愛心物資包給予信義區、松山區、南港區、大安區的列冊低收入戶，同時發放獎助學金共計16萬4500元。

松山慈惠堂將發放第0類243戶、1類336戶、2類1071戶、低收入戶慰問金暨全島冬令慰問，慰問金將發放約236萬元；並發放愛心物資包約125萬元，其包括全島弱勢公益單位、全島關懷戶慰問。另有獎勵績優清寒學子134人，共計發放16萬4500元的獎助學金。現場提供義剪及義診，但考量防疫，現場不提供齋食。

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松山慈惠堂郭堂主表示，松山慈惠堂集聚十方信眾力量，將各界捐獻的善款或物資，每年固定興辦公益慈善社會教化工作，包含有急難救助、冬令救濟、喪葬補助、撫孤恤老、清寒獎助學金、學校社團補助、社會文教講堂、捐獻救護車、復康巴士，期望在每年歲末冬寒之際，藉著辦理冬令救濟關懷活動，讓信義、南港、松山、大安四區低收入戶，能在歲末寒冬之際度過一個溫馨美好的春節。