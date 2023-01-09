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國際扶輪3502地區第九分區　慷慨捐贈化學防護衣

▲▼ 國際扶輪,化學防護衣,桃園向陽扶輪社,五十甲建築,消防局,化學防護衣,公益,愛心雲。（圖／五十甲建築提供）

▲桃園向陽扶輪社一本回饋社會之公益初衷，陳映榕社長號召國際扶輪3502地區第九分區各社參與並主動提出捐贈方案，希望能為打火英雄們提供更優質的配備以進一步保護他們的人身安全。

圖、文／五十甲建築提供

國際扶輪3502地區第九分區捐贈化學防護衣予桃園市消防局，捐贈儀式於十二月十五日上午十時在消防局舉行，由國際扶輪3502地區總監高志明及主辦社桃園向陽扶輪社社長陳映榕代表捐贈，消防局則由局長謝呂泉代表受贈。

主辦社桃園向陽扶輪社社長陳映榕表示，這次的捐贈，來自於第九分區桃園向陽扶輪社、桃園東南扶輪社、桃園朝陽扶輪社、桃園東陽扶輪社、桃園健康扶輪社及桃園瑞誠扶輪社等六社，總共募得了374套C級防護衣及抗化手套，為消防員在執行消防勤務時，提供了更完善的救災防護，特別是針對化學物質引發的火警。

桃園市近年發生多件重大PCB工廠火警，包含106年9月28日耀華工廠火警、107年4月28日敬鵬工業火警及109年10月28日欣興電子火警，對於消防人員皆造成重大傷亡。桃園市消防人員於搶救此類火警時，因消防衣褲及手套等裝備不具抗化性能，而遭受管線滴落之不明腐蝕性液體滲透灼傷。國際扶輪3502地區第九分區慷慨捐贈的374套化學防護衣，讓打火英雄士氣大振，消防弟兄們也感念於扶輪社對消防員人身安全的重視及關懷。國際扶輪3502地區第九分區這次捐贈的化學防護衣，對保護消防員以減少化學工廠火災的危害可說是一大助力！

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