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直面朱正軒、周嘉韋、黃肇輝強烈抨擊　郭信良：委由律師提告！

▲台南市議長郭信良對於準市議員林依婷的質間表示，他不是黑道，也不是黑金，只是皮膚比較黑，他不善理財是眾所皆知，債務不是問題，未來他會讓債務減少。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前台南市議長、現任市議員郭信良指出，不論他有民進黨籍、或是沒有民進黨籍，他永遠堅持當時在台南民進黨創黨理念，他不是黑金也不夠格。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對民進黨3位青年議員朱正軒、周嘉韋、黃肇輝，13日在台南市議會呼應賴清德副總統提出重拾民進黨「清廉、勤政，愛鄉土」，民進黨應該要「清亂源、正黨紀，真團結」，並抨擊前台南市議長郭信良等人，郭信良回應指出，他不是黑金也不夠格，將委由律師提告！


前台南市議長、現任市議員郭信良指出，不論他有民進黨籍、或是沒有民進黨籍，他永遠堅持當時在台南民進黨創黨理念，任何人踩著他們往上爬，他們也只能笑笑，畢竟這就是政治，但不應該為了自己的利益而故意把郭信良染成黑金與黑道，他絕對不是，也不夠資格，以無黨角色擔任議長，他沒有辜負民進黨、而他也擔任2020蔡英文、賴清德台南競選後援總會的總會長，盡力協助黃偉哲推動市政，他相信小英總統，但是眼睜睜看事情在發生中，居然求助無門，或許因爲他得罪了不應該得罪的人，也或許因爲派系不同，也或許他做的，一直就不是黃偉哲市長、賴清德副總統想要的。


郭信良說，看到最近台南的風風雨雨，如果真的只是為了要擋他一個人，黃市長、賴副總統寧可選擇用默許、放任的方式來犧牲台南，他選擇放下了，但為什麼還是不斷追殺他，到底用意何在？到底誰在包庇黑道與黑金，他再次強調他不是黑金、也不是黑道，已經非常明顯了，不要橫財入灶，用張冠李戴的方式，企圖扭曲事實，人的忍耐是有限度的，他會委由律師正式提告。

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