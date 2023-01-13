大清水坍塌阻斷！替代道路+海運接駁全攻略　預估1／15傍晚搶通

▲蘇花公路大清水路段上邊坡坍塌道路阻斷，評估日夜搶修仍要至15日17時才能搶通。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

蘇花公路台9線大清水南口明隧道路段11日深夜發生上邊坡坍塌道路阻斷，壓損混凝土明隧道長約17公尺、鋼構明隧道約8公尺，坍方量估計約1200立方公尺，經災損評估採日夜搶修須4個工作天至1月15日17時完成搶通。

公路總局因應本次災害規劃交通疏運：

大貨車及甲類大客車請由台9線南迴公路；另台8線中橫公路施工路段已全面暫停施工，納入替代道路路線疏運，乙類大客車（即中巴）及小客車可由台8線經梨山接台7甲線往國道五號北上，或經大禹嶺接台14甲線往國道六號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據東部陸路運輸中斷SOP，道路養護機關已啟動鐵路疏運，台鐵局12日下午已啟動「花蓮站-宜蘭站」對開各3班次，13日起「花蓮站-宜蘭站」每日將對開各6班次，規劃迄1月15日將增開42列次區間快疏運旅客；同時啟動貨物列車蔬果北運（馱運卡車）機制。

海運疏運已由交通部航港局啟動「花蓮港-蘇澳港」合富快輪輸運作業，一航次可載運車輛40輛、搭載人員442人之量能，原定12日19時由花蓮港啟航，因目前航程延遲，預計13日凌晨2時首航疏運至蘇澳港，航行時間預計3小時抵達蘇澳港，有須運用海運運具民眾可至現場候位領取搭乘號碼牌，公路總局第四區養護工程處設置船運引導點。

▲公路總局規劃陸運、鐵路及海運替代方案示意圖。

13日航港局調度台北快輪加入疏運，航運一航次可載運車輛250輛，凱旋8號搭載人員330人之運能。

公路總局表示，坍方災點短期將立即進行坡面整治防護建構；中期安全提升已邀請專家學者將辦理明隧道強化評估現勘；長期方案已列入蘇花安計畫，此路段規劃長9.5公里隧道，目前路線綜合規劃已提報交通部審查，預定年底提報環保署實施環評審議。

公路總局呼籲，大雨、地震過後山區土石鬆動，易發生落石坍方，行駛山區道路應留意行駛風險，並多運用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣即時路況。