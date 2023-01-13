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宜蘭縣府小內閣人事調整　副縣長代理秘書長...3首長向外借將

▲宜縣府小內閣人事調整，秘書長由副縣長林茂盛代理，而建設處、地政處、文化局向外借將。（圖／記者游芳男攝）

▲宜縣府小內閣人事調整，秘書長由副縣長林茂盛代理（上圖），建設處、地政處、文化局向外借將。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府小內閣人事調整，秘書長由副縣長林茂盛代理，建設處、地政處、文化局向外借將；另，建設處處長黃志良調任參議，勞工處處長林文裕轉任宜蘭縣工策會總幹事，工策會總幹事游美蘭轉任宜蘭縣肉品市場公司總經理，農業處處長康立和調任勞工處處長，參議李新泰調任農業處處長，文化局局長呂信芳因另有生涯規劃請辭。

縣府表示，縣府小內閣有3位成員向外借將，包括建設處處長由新北市政府新建工程處副總工程司潘亮宇接任，地政處處長由新北市政府地政局科長李先智接任，文化局局長由英國威治伍德家居精品公司亞太區首席顧問黃伴書接任。

潘亮宇處長擔任新北市政府施工科科長時，所負責的建築物施工管理業務考核，獲得內政部營建署評選為「特優」；李先智處長擔任新北市政府地政局重劃科科長時，曾獲第25屆地政貢獻獎；黃伴書局長則具有多年國內外公司高階主管的工作經驗。他們三位都是優秀的人才，希望能為縣府團隊注入創新思維，一起為縣民福祉來努力。

縣府小內閣本次異動的局處長，向外借將者因涉及商調程序，尚須作業時間，預定所有異動的成員會在農曆春節連假結束後，在30日就任新職；地政處及環保局於新任局處長未到任前，均暫由副局處長代理。

新任局處長簡介：

文化局局長黃伴書
一、年齡：50歲。
二、最高學歷：美國休士頓大學營銷企管碩士。
三、經歷：MOOK城邦出版集團廣告經理、新新聞週刊行銷經理、美國赫斯特媒體出版集團營運總監、廣告總監、美國康泰納仕綜合媒體集團出版人、英國威治伍德家居精品公司亞太區首席顧問。

建設處處長潘亮宇
一、年齡：48歲。
二、最高學歷：國立中央大學土木工程研究所碩士。
三、經歷：新北市政府工務局技士、股長、技正、科長、新北市政府新建工程處副總工程司。

地政處處長李先智
一、年齡：49歲。
二、最高學歷：國立臺北大學都市計劃研究所碩士。
三、經歷：新北市政府地政局科員、新北市三重地政事務所課長、新北市政府地政局股長、專員、科長。

農業處處長李新泰
一、年齡：50歲。
二、最高學歷：國立海洋大學漁業經濟研究所碩士
三、經歷：羅東鎮公所課長、羅東鎮立殯葬管理所所長、宜蘭縣立殯葬管理所所長、本府工商旅遊處科長、農業處科長、勞工處副處長、農業處副處長、本府秘書、計畫處副處長、計畫處處長、建設處處長、本府參議。

勞工處處長康立和
一、年齡：60歲。
二、最高學歷：國立中興大學水土保持研究所碩士。
三、經歷：臺灣省礦務局課長、專員、經濟部礦務局專員、本府農業局課長、農業處科長、副處長、本府環境保護局副局長、本縣動植物防疫所所長、民政處副處長、農業處處長

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關鍵字：

宜蘭宜縣府小內閣人事調整

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