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遭砂石車輾腦死！宜蘭14歲少女器捐遺愛人間　至少造福5人

▲▼警消雨中搶救遭輾受困砂石車底重的游姓女國中生。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲警消雨中搶救遭輾受困砂石車底重的游姓女國中生。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

不捨！孝順且好人缘的宜蘭冬山國中14歲游姓女學生，3日傍晚返家途中，走在距家50公尺的冬山路一段與安中路口斑馬線上，被砂石車撞上輾過，送醫搶救恢復心跳呼吸，不幸因傷重，6日下午醫師判定腦死，她經常和爸媽參加淨灘活動，家人決定讓她的愛延續，捐贈可用器官遺愛人間。器捐手術經歷約12小時，至10日凌晨2時才結束，初步估算可以造福的生命至少有5人。

▲▼警消雨中搶救遭輾受困砂石車底重的游姓女國中生。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東聖母醫院表示，1月3日傍晚天色昏暗飄雨，宜蘭冬山國中14歲游岑岑，一如以往放學回家，就到家門口了，在過斑馬線時卻遇上闖紅燈的砂石車，雖經警消救援、羅東聖母醫院搶救，依然喚不回正要綻放的青春生命。這場車禍震驚社會，各界紛紛來電關心，在加護病房期間爸爸媽媽和疼愛他的大姊每天來陪她說話，班上同學及家長也在生日當天送來祝福的花束，為她加油打氣，可見岑岑平時的好人緣。

姊姊說，岑岑是個孝順的孩子，常愛跟爸爸拌嘴逗他開心，更熱心公益，常陪伴爸媽淨灘，有時淨灘活動有抽獎，她也總是將獎項送給辛苦持家的媽媽，她也是阿嬤最會撒嬌的寶貝，當得知岑岑的腦幹反射消失時，家人接受主治醫師的建議「捐贈器官 遺愛人間」，因為她們知道岑岑是個非常有愛的孩子，她一定也希望雖然自己無法再繼續陪伴親愛的家人，但如果因為她的願意，能夠讓更多的寶貴生命得以延續，讓更多的家庭可以重享歡樂，這人世間短短的13年值得。

羅東博愛醫院說，腦判過程雖幾經波折，但最終在9日上午11時完成，下午1時醫療同仁及家人送她進開刀房，至1月10日凌晨2時才結束，整個器捐手術經歷約12小時，初步估算可以造福的生命至少有5人，在岑岑家人的身上看見和睦親愛，願意幫助別人的心，所以將岑岑養育的這般溫暖有愛。謝謝岑岑遺愛人間，願她乘願再來，和親愛的家人再續前緣。

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