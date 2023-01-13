最新民調／7成民眾認為內閣應改組　民進黨支持者也不例外　

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會13日公布最新民調，對於內閣改組幅度，有七成民眾認為內閣應該改組，其中近五成期盼內閣全面改組或大幅改組，就連民進黨支持者中，三成二期盼內閣全面或大幅改組，三成一小幅改組，僅二成認為不需改組。

台灣民意基金會公佈最新民調，對於內閣改組幅度，27.9%民眾支持全面改組、22%大幅改組、19.7%小幅改組、11.2%維持現況、不需要改組、19.3%沒意見、不知道、拒答。



台灣民意基金會表示，這項發現傳達了一個清楚的訊息，當蔡英文仍在思考內閣改組問題時，七成國人已明白表示內閣應改組，更有五成國人期盼內閣進行全面或大幅改組。

台灣民意基金會指出，該項民調透露5點訊息，包含：第一，從年齡層看，每一個年齡層都呈現多數人期待內閣全面或大幅改組，其中尤其以35-64歲公民平均五成八有這樣的期待最凸顯。

第二，從教育背景看，除小學及以下教育程度者外，其他各教育階層都呈現明顯過半數以上公民期盼內閣全面或大幅改組。大學及以上教育程度者中，五成二期盼內閣全面或大幅改組，二成四期盼小幅改組，一成一認為不需改組。

第三，從職業背景看，社會各界除學生之外都普遍呈現多數人期盼內閣全面或大幅改組，連軍公教人員中都出現五成七有這樣的盼望。

第四，從行政區域看，在6都16縣市中，每一個地方都呈現多數人期盼內 閣全面或大幅改組，包括民進黨大本營的南台灣，像台南市與高雄市。

第五，從政黨支持角度看，主要政黨支持者，包括民進黨、國民黨與民眾 黨，都呈現多數期盼內閣全面或大幅改組。具體地講，民進黨支持者中，三成二期盼內閣全面或大幅改組，三成一小幅改組，二成認為不需改組，國民黨支持者中，六成九期盼全面或大幅改組，一成二小幅改組，5.3％不需改組。

台灣民意基金會表示，蔡政府自2016年5月上任以來，雖然前後經歷林全、賴清德和蘇貞昌三任內閣，但每次內閣改組都只是小幅或微幅改組，絕大多數閣員任職都超過六年，沒有更動過。當半數國人期盼內閣全面或大幅改組時，也流露對蔡政府絕大多數久居其位政務官員的厭煩和不耐。

本次民調訪問期間是2023年1月9-11三天，以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本 1085 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。

並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。