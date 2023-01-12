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黑絲襪+S曲線！英文補習班老師超火辣　網暴動：誰有辦法專心

1名南韓正妹老師引發台網友暴動。（翻攝自PTT）

▲1名南韓正妹老師引發台網友暴動。（翻攝自PTT）

圖文／鏡週刊

隨著社群媒體的興起，不少素人正妹一顰一笑都會被PO在網路上瘋傳，進而引發討論。近日就有1名南韓正妹老師，因清新五官，加上玲瓏有緻的身材，一曝光就讓大票台網友直喊「這樣誰有辦法專心！」

1名網友在PTT表特版上，分享南韓高中生補習班的正妹老師，只見多張照片中，正妹老師擁有清新五官、玲瓏有緻的身材，加上每次上課都精心搭配穿著，讓人看得賞心悅目。

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南韓正妹老師，每次上課穿搭都相當講究，引發台網友暴動。（翻攝自PTT）

▲每次上課穿搭都相當講究，引發台網友暴動。（翻攝自PTT）

照片中，正妹老師一頭長髮，白板上寫著英文字，看起來是一位英文老師，對於上課穿搭相當有講究，分別穿著黑絲襪配窄裙，或著是貼身上衣搭配短裙，還有一次可愛的帶了恐龍頭套，模樣超級性感又可愛。

1名南韓正妹老師引發台網友暴動。（翻攝自PTT）

▲正妹老師帶了恐龍頭套，模樣超級性感又可愛。（翻攝自PTT）

照片一曝光，隨即掀起大票台灣網友討論，紛紛表示，「這樣誰有辦法專心」「 補習班老師這樣 我也會好好補習」「一定是硬著上課」「這不是SOD常有的劇情嗎？魔鏡號準備中」「爸爸表示」，但也有網友大呼，「又哈韓 台灣也很多超正的在補習街爽賺」。

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